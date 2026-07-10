LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei

LPF a operat câteva modificări în etapa a doua din Liga 1, deoarece programul publicat inițial era eronat

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Derby-ul rundei, Dinamo - U Craiova, a fost mutat de duminică seara pentru sâmbătă, făcând astfel rocadă cu partida Csikszereda - FCSB.

UTA Arad - Oțelul Galați a fost mutat vineri, iar CFR Cluj - FC Voluntari se va disputa luni.

Schimbările vin din cauza programării inițiale eronate. FCSB și CFR Cluj, care joacă joi, 23 iulie, în Conference League, fuseseră programate să joace în campionat sâmbătă, respectiv vineri!

Programul etapei #2 din Superliga

Vineri, 24 iulie

UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18.30

FC Argeș - Petrolul Ploiești, ora 21.30

Sâmbătă, 25 iulie

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 18.30

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 21.30

Duminică, 26 iulie

Sepsi - Universitatea Cluj, ora 18.30

Csikszereda - FCSB, ora 21.30

Luni, 27 iulie

CFR Cluj - FC Voluntari, ora 18.30

FC Botoșani - Rapid, ora 21.30

Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport