David Popovici (21 de ani) și Pan Zhanle (21 de ani) au susținut o scurtă conferință de presă, după cantonamentul comun la care au participat în România.

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Campionul mondial a anunțat sosirea sportivului chinez în urmă cu două săptămâni, iar întâlnirea nu s-a rezumat doar la antrenamente, ci și la dezvoltarea relației dintre cei doi sportivi, Zhanle descoperind mai multe aspecte locale.

La final, David a dezvăluit învățăturile pe care le-a preluat de sportivul chinez.

David Popovici: „ N-am mai avut niciodată un partener care să mă fugărească atât de tare”

„Sunt multe aspecte tehnice pe care le-am de învățat de la el și el de la mine. Nu știu, de la împingerea de la perete, pe care cred că o facem mai bine decât mine la, poate, lungimea tracțiunii pe care o am eu mai bună decât el.

Sunt mici detalii care, de fapt, la noi fac o diferență imensă, totul desfășurându-se la ordinul sutimilor, miimilor”, a spus David Popovici.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro dacă există ceva în antrenamentul lui Pan Zhanle din care se poate inspira sau dacă face ceva diferit, Popovici a transmis:

„Sunt câteva chestii punctuale care țin de tehnică și la care e foarte bun. Chestii pe care încerc să le învăț și eu de la el. Sigur, și eu am anumite aspecte pe care încearcă să le învețe el și așa mai departe, dar sunt unele.

Uite, de exemplu, cât de eficient reușește să se împingă de la perete. O chestie care pentru noi e destul de importantă, na, în sportul ăsta. Faptul că face întoarcerea foarte rapid îl ajută să fie eficient.

Și, de fiecare dată când am oportunitatea în antrenament, încerc să iau și eu, să învăț un pic și, cum ziceam și mai devreme, după fiecare antrenament ieșim mai câștigați amândoi.

Pentru că, ce-i drept, nu am mai avut niciodată, chiar dacă ne antrenăm de doar 10 zile, n-am mai avut niciodată un partener de antrenament care să poată să mă fugărească atât de tare”, a mai spus campionul mondial.

Cât despre cel care a venit cu ideea unui cantonament comun, David a transmis:

Ei au venit cu ideea. Și da, cred că peste ani și ani, după ce se va fi dezvoltat și mai tare rivalitatea asta dintre noi și vom fi devenit cumva un duel și mai clasic, cum ai zis și tu, cum sunt Ronaldo și Messi, cred că ne vom uita în spate la cantonamentul pe care îl avem acum. Nu știu, ne vom gândi cu drag la cum au decurs zilele astea. David Popovici, campion mondial

David Popovici și Pan Zhanle, ca Messi și Ronaldo

Ulterior, David a dezvăluit și o dorință avut de sportivul chinez, care a fost atras de terenurile de fotbal din apropiere:

„Ieri după sală, se uita pe geam către niște terenuri de fotbal din apropiere și a zis «Vreau să joc niște fotbal». «Bine, frate, hai afară!».

Suntem amândoi varză la acest sport, orice ține de cum te afectează gravitația pe uscat, nu suntem prea buni. În apă, unde plutim, e altă poveste. Am încercat, ce a ieșit a ieșit”, a mai spus Popovici.

David Popovici a devenit un adevărat ghid turistic pentru Pan Zhanle zilele acestea:

„Legat de schimbul de experiențe culturale, am avut grijă să-l ducem la cel mai bun restaurant românesc pe care eu îl știu sau pe care l-am descoperit, unde i-a plăcut foarte mult.

Am făcut cam de toate. Am avut grijă să-l duc unde e burgerul meu preferat, apoi să mănânce înghețată, i-am arătat atracțiile pe care le știu eu din București sau ce mi se pare mie interesant. A spus că-i place și a părut foarte sincer.

Urmează să mergem cândva, curând, inclusiv la Castelul Peleș, pentru că România nu se limitează doar la București și am vrea să-i arătăm mai multe din ce avem de oferit”.

David Popovici e sigur că va doborî recordul mondial al lui Pan Zhanle

După ce s-a impus în finala de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli, la finalul lunii trecute, Popovici a anunțat că obiectivul său este stabilirea unui nou record mondial în această probă, fiind convins că va reuși să facă acest lucru.

David Popovici a mai deținut cel mai bun timp pe această distanță. În 2022, la Campionatele Europene de la Roma, oprea cronometrul la 46.86 secunde.

Recordul românului a stat în picioare până pe 11 februarie 2024, când a fost doborât de Pan Zhanle, la Doha: 46.80. Chinezul și-a îmbunătățit performanța la Paris, pe 31 iulie 2024, stabilind recordul actual de 46.40 secunde.

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