Murat Yakin, 51 de ani, selecționerul Elveției, a devenit viral după meciul cu Columbia: a fost comparat cu personaje din filme și jocuri video

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Murat Yakin, selecționerul Elveției, a ajuns în centrul atenției pe rețelele sociale după victoria care a calificat naționala în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, nu doar din perspectiva fotbalului.

Murat Yakin, subiect de meme-uri la Mondial

Dincolo de performanța sportivă, tehnicianul elvețian a devenit rapid subiectul a numeroase meme-uri datorită aspectului său și a imaginii afișate pe banca tehnică.

Internauții l-au comparat cu personaje din filmele cu gangsteri, unii făcând referiri la „Scarface” sau la producțiile regizate de Quentin Tarantino.

Alții au remarcat asemănarea cu personaje din seria de jocuri video Grand Theft Auto, în timp ce numele lui Yusuf Dikeç, trăgător turc de tir, devenit celebru la Jocurile Olimpice pentru apariția sa nonconformistă, a fost de asemenea invocat în numeroase postări.

Elveția, performanță remarcabilă la CM 2026

În timp ce imaginile cu Yakin au circulat masiv online, selecționerul traversează una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale.

Sub conducerea sa, Elveția a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, performanță pe care naționala elvețiană nu o mai reușise de 72 de ani.

Povestea lui Murat Yakin este una marcată de dificultăți încă din copilărie. Familia sa, de origine turcă, s-a stabilit în Elveția în anii 1970. Când avea 13 ani, tatăl său a părăsit familia, iar Murat a crescut alături de mama sa, Emine, și cei șapte frați ai săi.

Mama sa a avut un rol esențial în dezvoltarea carierei lui și a fratelui său, Hakan Yakin.

Murat, Emine și Hakan Yakin

Deși nu vorbea limba țării în care se stabilise, aceasta a muncit ani la rând pentru a-și susține copiii și pentru a le oferi șansa de a deveni fotbaliști profesioniști.

Ca jucător, Murat Yakin a evoluat inclusiv pentru Fenerbahce, în timp ce fratele său, Hakan, a îmbrăcat tricoul rivalei Galatasaray.

După retragere, Murat a urmat cariera de antrenor, iar de cinci ani se află la conducerea naționalei Elveției.

Acum, după calificarea în sferturile de finală, Elveția se pregătește pentru duelul cu Argentina, iar Yakin continuă să fie unul dintre cele mai discutate personaje ale turneului, atât pentru rezultatele obținute pe teren, cât și pentru valul de reacții stârnite în mediul online de look-ul său.

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