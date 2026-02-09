Dinamo - U Craiova 1-1. Scene incredibile pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.

Istvan Kovacs (41 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost luați la ținta de suporterii dinamoviști.

Dinamo și Craiova au remizat în derby, iar nervii au cedat în tribune după meci. La ieșirea de pe teren, Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect aruncat din zona VIP a stadionului.

FOTO: Scene incredibile după Dinamo - Craiova! Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună + Ștefan Baiaram a scuipat un fan dinamovist

În imaginile surprinse de Prima Sport, se vede cum arbitrul era la câțiva metri de tunelul care duce către vestiare în momentul în care a fost lovit de un obiect negru, de dimensiunea unui telefon. S-a întors din drum și l-a luat la vestiare.

Prezent în studio, Constantin Zotta, fost arbitru FIFA, a spus că Dinamo ar putea avea probleme mari din cauza gestului inconștient făcut de unul dintre fani:

„În situația asta, cred că era normal să se oprească și să ia obiectul. Va completa un raport suplimentar, iar Dinamo riscă mult”.

O reacție similară a avut loc câteva momente mai târziu, în timp ce jucătorii Craiovei părăseau terenul. Ștefan Baiaram ignora înjurăturile, însă, chiar în momentul în care urma să intre în tunel, a fost scuipat de un fan.

S-a îndreptat imediat către gard, fiind ținut cu greu de colegi. Până ca ei să reușească să-l tragă din zona respectivă, atacantul oltenilor l-a scuipat și el pe fan.

În zonă se afla doar un steward care făcea cu greu față dinamoviștilor. Situația i-a revoltat pe cei prezenți în studioul Prima Sport.

„Pățești ceva dacă stai acolo și scuipi? Crede că are voie dacă nu se ia niciodată o măsură. Mereu se va găsi cineva care să facă asta. Se întâmplă în etapa a 26-a, înseamnă că s-a întâmplat într-una. De ce mai stă steward-ul acolo dacă nu poate face nimic?”, a spus Basarab Panduru.

Completat și de jurnalistul Bogdan Cosmescu: „Ai voie să faci orice la stadion?! De ce nu-i dă amendă? Explicați-mi și mie! Nu se poate așa ceva, să stai acolo în gura tunelului, să-i scuipi, să arunci în ei și să nu plătești. Interzice-l, nu faci nimic?! Cred că dacă trebuie să dai 5.000 de lei, apoi 10.000, apoi 15.000, nu mai faci asta”.

