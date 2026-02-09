DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2.

Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.

Avantaj Craiova, până la urmă. Rămâne liderul Ligii 1, păstrând punctul avans față de Dinamo.

Dinamo nu a avut vârf clasic la această confruntare cu U Craiova, luni seară, pe Arena Națională.

Karamoko era suspendat și antrenorul Zeljko Kopic nu a vrut tot un atacant central la startul meciului.

L-a lăsat pe Pop pe bancă, deși marcase golul decisiv la 3-2 la Constanța cu Farul. A mizat pe Soro, l-a transformat pe spaniol din aripă dreaptă în vârf fals.

Planul lui Kopic cu vârful fals. Greșit o repriză, inspirat în minutul 52. A înscris Soro

Așa au început alb-roșii, cu Musi pe dreapta, Soro în centru, Armstrong pe stânga. Cele două extreme au mai schimbat benzile de-a lungul partidei.

După zece minute, Kopic l-a chemat la marginea terenului pe Soro, i-a dat sfaturi, i-a cerut să se miște mult, să iasă la pase, să intre în combinații. Și ibericul a încercat să aplice în joc ce voia antrenorul.

Dar, până la pauză, a fost inexistent în careu, acolo unde era cea mai mare nevoie de el.

La vestiare, Kopic a vorbit iar cu Soro și strategia tehnicianului s-a împlinit.

În minutul 52, vârful fals a apărut exact la timp la centrarea din prima a lui Opruț și a reluat mingea în plasă, cu capul. Portarul Craiovei n-a avut nicio șansă.

Eroarea crainicului la gol: „Cătălin…”. Nu era Cîrjan. „E spaniolul nostru. Alberto…”

Crainicul dinamovist a confundat inițial marcatorul. Striga „Cătălin…”. Aștepta Cîrjan din partea fanilor.

A realizat repede erorea făcută: „E spaniolul nostru. Alberto…”. Și suporterii au scandat „Soro”.

Soro mai putea fi esențial o dată. În minutul 70, el i-a pasat excelent lui Armstrong, acesta a rămas singur cu portarul, dar nu l-a învins pe Popescu.

Imediat, Kopic l-a înlocuit pe Kopic cu Pop, cel care egalase în minutul 90 în tur, la 2-2 cu Craiova.

4 goluri are Alberto Soro la Dinamo, toate în Liga 1

Coelho i-a răspuns lui Kopic cu Al-Hamlawi . Palestinianul a egalat

Putea fi 2-1 atunci, la deschiderea lui Soro. Pentru că, între timp, antrenorul Craiovei i-a răspuns lui Kopic cu o mutare la fel de inspirată.

În minutul 49, după accidentarea lui Nsimba, Filipe Coelho l-a lansat de pe bancă pe Al-Hamlawi. Și tocmai internaționalul palestinian a înscris.

În minutul 65, numărul 9 albastru a fentat marcajul lui Boateng și s-a demarcat la fix la centrarea lui Cicâldău.

Finalizarea a fost cum trebuia să fie pentru un vârf autentic. Cu capul, chiar lângă bară. 1-1.

11 goluri are Al-Hamlawi la Craiova, 6 în Liga 1

