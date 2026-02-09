Dinamo și Craiova s-au anihilat reciproc VIDEO. „Câinii” au ratat o nouă șansă de a urca pe primul loc! Cum arată clasamentul +38 foto
Dinamo - U Craiova/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo și Craiova s-au anihilat reciproc VIDEO. „Câinii” au ratat o nouă șansă de a urca pe primul loc! Cum arată clasamentul

alt-text Ionuț Cojocaru , Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 22:01
  • Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei #26 din Liga 1.
  • În urma acestui rezultat, oltenii rămân lideri, cu 50 de puncte, în timp ce „câinii” sunt pe 3, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid.

Prima repriză de pe Arena Națională a fost una săracă în ocazii. Cele două echipe s-au temut să riște, iar singura șansă reală de gol le-a aparținut oaspeților.

Screciu a fost foarte aproape de a deschide scorul, după jumătate de oră de joc, însă lovitura sa de cap a lovit doar stâlpul porții lui Epassy.

Dinamo și Craiova s-au anihilat reciproc pe Arena Națională

Motivată de miza meciului și de cei aproximativ 14.000 de suporteri, Dinamo a ieșit mult mai motivată de la vestiare. La doar 7 minute de la reluarea jocului, „câinii” au „mușcat” prin Alberto Soro, cel care a reluat excelent o centrare a lui Opruț.

Bucuria elevilor lui Zeljko Kopic nu a fost de lungă durată. Introdus în minutul 49 al partidei în locul accidentatului Nsimba, Al Hamlawi a restabilit egalitate cu o lovitură de cap puternică, după ce i-a luat fața lui Boateng. Era minutul 65.

Ambele echipe au căutat să dea lovitura. Dinamo a fost cel mai aproape, în minutul 71, când Armstrong a scăpat unu la unu cu Popescu, dar portarul oltenilor a intervenit in extremis la încercarea de „scăriță” a fotbalistului scoțian.

S-a terminat 1-1, iar Craiova își păstrează fotoliul de lider, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe locul 3, cu 49 de puncte, la egalitate cu rivala Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
Dinamo - U Craiova 1-1

  • Au marcat: Soro ('52)/ Al Hamlawi ('65)
  • Spectatori: 15.548

Min.90+4 - Final de meci pe Arena Națională. Se termină 1-1, iar situația din clasament rămâne neschimbată.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.84 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Cîrjan și Armstrong, intră Mihai și Milanov.

Min.80 - Dublă modificare la Craiove: es Anzor și Baiaram, intră Băluță și Etim.

Min.72 - A doua schimbare la Dinamo: iese Soro, intră Pop.

Min.71 - Ocazie uriașă pentru Dinamo! Soro îi pasează lui Armstrong, scoțianul îl vede ieșit pe Popescu și încearcă o finalizare elegantă, însă portarul oltenilor intervine in extremis.

Min.65 - GOL Craiova, 1-1! Cicâldău centrează de pe partea dreaptă, Al Hamlawi îi ia fața lui Boateng și marchează cu o lovitură puternică de cap din interiorul careului de 6 metri.

Min.63 - Kopic mută și el: iese Musi, intră Mazilu.

Min.61 - Schimbare la Craiova: iese Teles, intră Mora.

Min.59 - Cîrjan îl faultează pe Teles în apropierea careului de 16 metri și vede cartonașul galben. A fost al patrulea avertisment primit de căpitanul lui Dinamo, astfel va fi indisponibil la meciul de etapa viitoare cu Unirea Slobozia.

Min.52 - GOL Dinamo, 1-0! Mărginean găsește o diagonală perfectă pentru Opruț, fundașul stânga al „câinilor” centrează din prima, iar Soro reia cu o lovitură de cap din mijlocul careului de 6 metri, fără șansă pentru Popescu.

Min.49 - Nsimba resimte ceva probleme medicale, se prăbușește pe gazon, iar Coelho este nevoit să facă o schimbare de urgență. Al Hamlawi este trimis pe teren de antrenorul lusitan.

Min.46 - Start în repriza secundă!

Min.45+1 - Final de primă repriză pe Arena Națională.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.40 - Baiaram găsește ceva spațiu în defensiva adversă, după o combinație rapidă cu Nsimba, dar șutează mult pe lângă poarta lui Epassy, din preajma careului de 16 metri.

Min.34 - Soro este faultat tare de Rus, iar Kovacs îi acordă cartonașul galben stoperului de la Universitatea Craiova.

Min.31 - Screciu este foarte aproape de gol, în urma unui corner de pe partea dreaptă, însă lovitura sa de cap lovește doar stâlpul din stânga porții lui Epassy.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
Min.16 - Musi este lansat în adâncime de Armstrong, șutează de la marginea careului, dar este incomodat suficient de Screciu pentru a trimite slab spre poarta lui Popescu.

Zeljko Kopic este nemulțumit de unele decizii ale lui Istvan Kovacs. „Centralul” partidei îi face semn antrenorului croat să se liniștească.

Min.10 - Derby echilibrat pe Arena Națională. Echipele se tatonează și caută să găsească cele mai bune soluții pentru a ajunge în fața porții.

Fanii dinamoviști i-au ironizat pe olteni

  • „Ați venit la Capitală. Cum ati strâns bani de bilet”
  • „Ați dat prazul la bucată sau tot chetă la bilet” au fost bannere afișate de suporterii „câinilor”.

Min.3 - Istvan Kovacs umblă repede la buzunar. Nsimba îl lovește cu cotul în figură pe Boateng și vede cartonașu galben.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională!

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • U Craiova: Popescu, Romanchuk, Rus, Screciu - Teles, Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Isenko, Lung, Mora, Stevanovic, Badelj, Mogoș, Băluță, Crețu, Băsceanu, Muntean, Etim, Al Hamlawi
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Marica Mihai Marius și Tunyogi Ferencz. Arbitru VAR: Călin Iulian. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Craiova, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+5 Foto
18:50 Craiova a ajuns și ea la Arena Națională

18:40 Dinamo a ajuns la stadion

Autocarul „câinilor” și-a făcut apariția la Arena Națională.

Zeljko Kopic: „Nu vorbesc despre titlu în acest moment”

Ultimul meci disputat între cele două formații a avut loc pe 26 septembrie. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

„E un meci bun. Două echipe puternice, în formă, cu evoluții bune. Ne luptăm pentru primul loc și echipa este pregătită.

Așteptăm startul. Știm că în fața noastră este un adversar cu multă calitate, dar, din nou, credem în noi și în ceea ce construim aici. Echipa este conectată, are o energie foarte bună și mâine mergem pe Arena Națională să luptăm pentru încă trei puncte.

Sunt multe echipe care joacă un fotbal bun în acest moment și mai sunt cinci meciuri din această parte a sezonului, în care trebuie să rămânem concentrați și să continuăm să facem lucrurile cât mai bine posibil”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului.

2-1
a fost singura victorie obținută de „câini” în ultimele 13 confruntări directe din campionat, pe 24 august 2024

Întrebat dacă Dinamo se gândește la titlu, tehnicianul croat a răspuns:

„Nu vorbesc despre titlu în acest moment, vorbim doar despre următorul meci, iar următorul meci este un derby cu Craiova și doar la asta ne gândim.

Sunt încă foarte multe meciuri până la finalul sezonului, se vor înjumătăți punctele și sunt prea multe necunoscute, e prea devreme să vorbim despre așa ceva”

Filipe Coelho: „Acest tip de meciuri înseamnă doar trei puncte, nu vom decide nimic altceva”

Oltenii au câștigat cinci dintre cele 12 meciuri disputate în deplasare în acest sezon, iar în alte patru partide au încheiat la egalitate.

„Este important pentru că este următorul meci. Pentru noi, toate meciurile sunt importante. Este un meci, desigur, pe care îl așteptăm cu o atmosferă bună, împotriva unei echipe foarte bune, o echipă care poate echilibra jocul în diferite situații, care se descurcă bine cu posesia mingii.

Au un antrenor foarte bun, care face o treabă excelentă de mult timp, ceea ce, pentru mine, este de asemenea important. Ei au mai multe puncte, dar, desigur, și noi avem punctele noastre forte și acest lucru este important.

Suntem bine, muncim din greu, ca de obicei. Cred că este important să fim echilibrați. Acest tip de meciuri înseamnă doar trei puncte, nu vom decide nimic altceva, singurul lucru pe care îl putem decide sunt cele trei puncte.

Trebuie să fim echilibrați, să nu ne pierdem cumpătul când pierdem, de exemplu, împotriva Farului, și să nu credem că suntem cei mai buni când câștigăm sau când avem rezultate bune”, a spus Coelho, antrenorul celor de la U Craiova, înaintea partideii.

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 zeljko kopic Filipe Coelho
