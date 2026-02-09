- OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
Doar rezervă în meciul cu FC Botoșani (2-1) din etapa trecută, Daniel Bîrligea a fost titularizat de Charalambous la Galați, iar atacantul i-a răsplătit încrederea antrenorului său cu o „dublă”.
Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a scos și eliminarea lui Zivulic, din minutul 54, ceea ce le-a făcut viața mult mai ușoară roș-albaștrilor.
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica, despre revenire alui Bîrligea: „Cel mai important lucru a fost discuția cu Charalambosu”
MM Stoica a dezvăluit că înaintea partidei de la Galați, Elias Charalambous a avut o discuție privată și personală cu atacantul roș-albaștrilor.
„La Bîrligea a contat că a fost rezervă la Botoșani, dar cred că cel mai important lucru a fost discuția pe care a purtat-o Charalambous cu el înainte de meci.
Mai importantă decât orice s-a întâmplat, că a fost rezervă cu Botoșani și că l-a criticat Gigi.
Cred că discuția aia a fost importantă, de aia s-a și dus la Elias după ce a marcat. Printre altele, Elias i-a și zis că va marca două goluri.
A fost o discuție mai de corazon. El mai discută separat cu jucătorii, îi mai scoate în oraș”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Elias Charalambous: „Bîrligea e cel mai bun atacant din România
La finalul meciului de la Galați, Elias Charlambous a avut și el cuvinte de laudă la adresa elevului său.
„Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!”, a declarat Charalambous la Digi Sport.