OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea (25 de ani).

Doar rezervă în meciul cu FC Botoșani (2-1) din etapa trecută, Daniel Bîrligea a fost titularizat de Charalambous la Galați, iar atacantul i-a răsplătit încrederea antrenorului său cu o „dublă”.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a scos și eliminarea lui Zivulic, din minutul 54, ceea ce le-a făcut viața mult mai ușoară roș-albaștrilor.

MM Stoica a dezvăluit că înaintea partidei de la Galați, Elias Charalambous a avut o discuție privată și personală cu atacantul roș-albaștrilor.

„La Bîrligea a contat că a fost rezervă la Botoșani, dar cred că cel mai important lucru a fost discuția pe care a purtat-o Charalambous cu el înainte de meci.

Mai importantă decât orice s-a întâmplat, că a fost rezervă cu Botoșani și că l-a criticat Gigi.

Cred că discuția aia a fost importantă, de aia s-a și dus la Elias după ce a marcat. Printre altele, Elias i-a și zis că va marca două goluri.

A fost o discuție mai de corazon. El mai discută separat cu jucătorii, îi mai scoate în oraș”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Elias Charalambous: „Bîrligea e cel mai bun atacant din România

La finalul meciului de la Galați, Elias Charlambous a avut și el cuvinte de laudă la adresa elevului său.

„Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!” , a declarat Charalambous la Digi Sport.

10 goluri a marcat Daniel Bîrligea în 30 de meciuri jucate în acest sezon

