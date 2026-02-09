„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank +16 foto
Radu Drăgușin (Foto: IMAGO)
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 19:49
  • Radu Drăgușin a fost unul dintre subiectele conferinței de luni după-amiază la Tottenham. El va fi titular marți, împotriva lui Newcastle. 
  • Antrenorul Thomas Frank a comentat revenirea stoperului după 11 luni de pauză, din cauza rupturii ligmentului încrucișat anterior la genunchiul drept. 
  • Ce a spus tehnicianul danez despre ultimele două meciuri ale Drăgușin, cu City și United.

După ce a jucat un meci întreg la 2-2 cu Manchester City și o oră la 0-2 cu Manchester United, Radu Drăgușin se pregătește de o lună plină la Tottenham.

În primul rând, marți, tot în Premier League, acasă cu Newcastle.

Romero, suspendat, Danso, „la săptămâni de revenire”. Drăgușin, titular

Cum căpitanul Romero a fost suspendat patru etape pentru eliminarea cu United, iar Danso și Davies sunt accidentați, Spurs mai au doar doi stoperi clasici, „tricolorul” și olandezul Van de Ven.

Ultimul lovit a fost austriacul Danso, care a suferit o ruptură a ligamentului degetului mare de la piciorul drept.

„Vor trece săptămâni până va fi disponibil”, a anunțat antrenorul Thomas Frank la conferința de astăzi.

Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN
Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN

Frank: „M-au plăcut mișcările lui Drăgușin, modul cum anticipează diferite situații”

Tot azi, la centrul sportiv Hotspur Way, tehnicianul danez a fost întrebat de Drăgușin.

„Este Radu Drăgușin capabil fizic să joace un număr mai mare de meciuri în serie, într-un timp scurt?”, au vrut să afle jurnaliștii londonezi.

„E extraordinar că a revenit, a arătat bine în cele două partide jucate, a fost tare și mi-a plăcut asta”, a răspuns Frank.

Radu e dinamic, alert. Mișcările lui, modul cum anticipează diferite situații, felul în care încearcă să respecte tot ce îi cer, totul îmi place. E foarte competitiv din toate punctele de vedere. Thomas Frank, antrenor Tottenham

Concluzia lui Frank: „E puternic și gata să joace din nou mâine”.

Premier League tottenham radu dragusin Thomas Frank
