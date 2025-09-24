Hasan Cavusoglu (61 de ani), președintele lui Alanyaspor, a oferit un răspuns în legătură cu acuzațiile de noncombat la meciurile cu Galatasaray.

Echipa la care joacă Ianis Hagi (26 de ani) se pregătește de un nou duel cu campioana Turciei, pe 26 septembrie.

Suporterii rivalelor lui Galatasaray, în special cei ai lui Fenerbahce și Beșiktaș, au acuzat Alanyaspor de blaturi în duelurile cu campioana, mai ales că echipa a pierdut ultimele 7 meciuri directe din campionat.

Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre acuzațiile de blat: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»”

Ultima victorie a celor de la Alanyaspor cu Galatasaray datează din 19 septembrie 2021, scor 1-0 la Istanbul.

„Am jucat cu Beșiktaș (n.r. scor 2-0). După aceea am jucat cu Fenerbahce (n.r. scor 2-2). Acum vom juca cu Galatasaray.

Aici, niște oameni lipsiți de tact, imorali și insignifianți spun: «O, Doamne, i-au dat meciul lui Galatasaray. O, Doamne, i-au dat meciul lui Fenerbahce. O, Doamne, joacă așa» .

Ce-i asta, frate? Nu mă concentrez pe aceste afirmații lipsite de caracter și insignifiante. Noi doar ne vedem de treaba noastră. Suntem Alanyaspor.

Fiecare echipă se străduiește să-și învingă adversarul. Toate echipele din Anatolia sunt așa, și la fel suntem și noi. Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari.

Nu ne pasă cine câștigă campionatul, cine face ce sau cine este campioană”, a spus Cavusoglu, conform fanatik.com.

12 a fost locul ocupat de Alanyaspor în sezonul 2024-2025, după cele 36 de meciuri jucate, în care a obținut 12 victorii, 9 remize și 12 înfrângeri

Președintele Cavusoglu a adăugat că luptă cu toată dăruirea pentru a obține puncte de la fiecare adversar:

„Nu ne interesează nimeni, niciuna dintre echipe. Fiecare club gândește așa. De aceea, meciul cu Galatasaray este foarte important pentru noi”.

Rezultatele obținute de Alanyaspor în meciurile cu Galatasaray:

9 martie 2025 : Alanyaspor - Galatasaray 1-2

: Alanyaspor - Galatasaray 1-2 6 octombrie 2024 : Galatasaray - Alanyaspor 1-0

: Galatasaray - Alanyaspor 1-0 15 aprilie 2024 : Alanyaspor - Gatalasaray 0-4

: Alanyaspor - Gatalasaray 0-4 25 noiembrie 2023 : Galatasaray - Alanyaspor 4-0

: Galatasaray - Alanyaspor 4-0 18 aprilie 2023 : Alanyaspor - Galatasaray 1-4

: Alanyaspor - Galatasaray 1-4 26 februarie 2023 : Alanyaspor - Galatasaray 2-4 (amical)

: Alanyaspor - Galatasaray 2-4 (amical) 17 ianuarie 2023 : Alanyaspor - Galatasaray 1-2 (Cupa Turciei)

: Alanyaspor - Galatasaray 1-2 (Cupa Turciei) 23 octombrie 2022 : Galatasaray - Alanyaspor 2-2

: Galatasaray - Alanyaspor 2-2 6 februarie 2022 : Alanyaspor - Galatasaray 1-1

: Alanyaspor - Galatasaray 1-1 19 septembrie 2021: Galatasaray - Alanyaspor 0-1

Alanyaspor se află pe locul opt în clasament, cu nouă puncte acumulate, după cele șase meciuri jucate. Galatasaray ocupă prima poziție, cu 18 puncte.

