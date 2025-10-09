Dinamo a anunțat lotul care va face deplasarea în Macedonia de Nord pentru amicalul cu FK Pelister Bitola.

Pelister Bitola - Dinamo se va juca duminică, 12 octombrie, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea formației macedonene.

În pauza pentru meciurile echipelor naționale, Dinamo se va deplasa în Macedonia de Nord, după ce a acceptat invitația celor de la Pelister.

Lotul lui Dinamo pentru meciul cu Pelister Bitola

Pentru partida amicală de peste hotare, tehnicianul Zeljko Kopic a decis să mizeze pe mai mulți jucători de la echipa a doua a clubului, formație care evoluează în Liga 3.

Lotul lui Dinamo pentru amicalul cu Pelister Bitola:

Portari: Roșca, Din-Licaciu

Roșca, Din-Licaciu Jucători de câmp: Tabuncic, Mărginean, Toader, Bordușanu, Armstrong, Caragea, Soro, Pop, Milanov, Perica, Udosen, Lazăr, Enache, Oprea, Năstase, Savu, Tarbu, N'Giuwu

În această pauză competițională, Dinamo are opt jucători convocați la loturile naționale.

Cătălin Cîrjan - România

Raul Opruț - România

Alexandru Musi - România U21

Cristian Mihai - România U21

Kennedy Boateng - Togo

Nikita Stoinov - Israel U21

Kyriakou Charalampos - Cipru

Devis Epassy - Camerun

Fostul atacant de la Dinamo joacă acum la Pelister Bitola

Mirko Ivanovski, veteranul de 35 de ani al celor de la Pelister, a evoluat pentru Dinamo în perioada septembrie 2021 - iulie 2022.

Atacantul din Macedonia de Nord a fost pe teren la barajul pierdut de Dinamo în fața Universității Cluj, scor 3-1 la general, atunci când „câinii” au retrogradat în liga secundă.

În România, Mirko Ivanovski a mai îmbrăcat tricoul celor de la Astra Giurgiu, CFR Cluj, Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna și CS Tunari.

