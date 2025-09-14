Dinamo, invitată de onoare  Formația antrenată de Zeljko Kopic va juca un amical-surpriză +36 foto
Dinamo/ Foto:sportpictures.eu
Dinamo, invitată de onoare Formația antrenată de Zeljko Kopic va juca un amical-surpriză

Alexandru Smeu
Publicat: 14.09.2025, ora 19:05
  • Dinamo a fost invitată să participe la un meci amical, cu ocazia aniversării a 80 de ani existență a celor de la FK Pelister Bitolia (Macedonia de Nord).

FK Pelister Bitolia, club fondat în anul 1945, ocupă, în acest moment, locul 6 în prima ligă din Macedonia de Nord.

Clubul a reușit să cucerească de două ori cupa Macedoniei, în sezonul 2000-2001 și 2016-2017.

Dinamo va juca un amical cu FK Pelister Bitolia: „Un gigant al fotbalului românesc”

Pentru a marca așa cum se cuvine aniversarea de 80 de ani, FK Pelister Bitolia a anunțat, pe rețelele de socializare, faptul că va organiza un meci amical împotriva lui Dinamo.

Evenimentul va avea loc, duminică 12 octombrie, în condițiile în care campionatele se vor întrerupe cu ocazia unei noi ferestre de meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

„FC Pelister a pregătit un program special pentru aniversarea jubiliară! Avem deosebita plăcere să anunțăm un weekend de sărbătoare dedicat clubului nostru, sportului nostru și fanilor noștri.

Echipa organizatoare a sărbătorii «80 de ani de existență a FC Pelister» a completat programul cu o serie de evenimente prin care clubul nostru și orașul nostru vor marca acest mare jubileu.

Dorim să exprimăm o mare recunoștință gigantului românesc, Dinamo București, care va fi oaspetele nostru în zilele de 10, 11 și 12 octombrie și va disputa un meci amical de aniversare împotriva echipei de seniori a lui Pelister.

Lucrăm cu un gigant al fotbalului românesc, de 18 ori campion și de 13 ori câștigător al Cupei României, fost club al căpitanului nostru, Mirko Ivanovski” a anunțat FK Pelister Bitolia pe rețelele de socializare.

Veteranul Mirko Ivanovski (35 de ani) a evoluat pentru Dinamo în perioada 6 septembrie 2021 - 1 iulie 2022.

27 de meciuri
a bifat Ivanovski în tricoul lui Dinamo. A marcat de 4 ori și a reușit 3 pase decisive
  • De-a lungul carierei, atacantul macedonean a mai jucat în România pentru Astra Giurgiu, CFR Cluj, Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna și CS Tunari.
Dinamo - Hermannstadt, meci
Dinamo - Hermannstadt, meci

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
dinamo bucuresti macedonia de nord superliga FK Pelister Bitola
16:54
