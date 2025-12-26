Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Diogo Jota și familia FOTO: Instagram - @rutecfcardoso14
Campionate

Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare"

Gabriel Neagu
Publicat: 26.12.2025, ora 20:09
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 20:09
  • Fiii lui Diogo Jota se vor număra printre copiii care vor intra pe teren de mână cu jucătorii înainte de Liverpool - Wolves.
  • Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, la ora 17:00, în etapa #18 din Premier League.

Diogo Jota a evoluat atât pentru Liverpool cât și pentru Wolverhampton, iar cele două cluburi au pregătit un moment emoționant la primul duel direct după moartea fotbalistului.

Fiii lui Diogo Jota vor fi pe teren la Liverpool - Wolverhampton

Dinis și Duarte, băieții lui Diogo Jota, vor însoți, pe teren, jucătorii celor de la Liverpool și Wolves, la duelul de sâmbătă, de pe Anfield.

Înaintea partidei, antrenorul „cormoranilor” și-a îndreptat gândul asupra fotbalistului portughez care a murit, în vară, într-un accident de mașină.

„Gândul la tot ce s-a întâmplat în ultimele 12 luni aprinde un carusel de emoții, dar este normal în această perioadă a anului să privim înapoi la tot ce s-a întâmplat.

Făcând asta mă duce cu gândul în special la familia lui Diogo Jota, la primul lor Crăciun fără el”, a spus Arne Slot, potrivit bbc.com.

Tehnicianul lui Liverpool speră ca gestul clubului să ajute familia fostului internațional:

„Nu este treaba mea să le spun unde ar trebui să caute alinare – dacă acest lucru este posibil – dar nu pot decât să sper că sentimentul de iubire și afecțiune pe care Diogo îl generează în continuare le va aduce puțină alinare”.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier

Accidentul s-a produs în luna iulie a acestui an, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Moartea internaționalului portughez a avut loc la mai puțin de o lună de când se căsătorise cu Rutte.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

  • Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)
  • Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)
  • Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)
  • Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)
60.000.000 de euro
a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Diogo Jota, conform transfermarkt.com

liverpool Premier League Wolverhampton Wanderers Diogo Jota
