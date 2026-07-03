Imaginați-vă că Portugalia ar fi fost eliminată de Croația după ce la 1-1 Cristiano Ronaldo a fost scos din teren de Roberto Martinez. Ce s-ar fi scris despre spaniol? Credeți că s-ar mai fi putut întoarce la Lisabona?

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S-a spus de multe ori despre Roberto Martinez că este un selecționer supraevaluat, că nu a stors tot ce era de stors din cea mai talentată generație a fotbalului belgian, că acea medalie de bronz din 2018 ar fi trebuit să aibă o altă culoare, că de când a preluat naționala Portugaliei pare mai degrabă subalternul lui Cristiano decât antrenorul său etc.

Noaptea trecută însă Martinez a predat o lecție de management în situație de criză contra unei naționale croate senzaționale.

Faptul că Portugalia a câștigat cu 2-1 acea repriză secundă în care croații au condus cu 1-0 și în care jucătorii lui Dalic au arătat un fotbal de mare clasă, se datorează deciziilor ireproșabile ale lui Martinez.

Portugalia dominase categoric prima repriză. Avusese 68% posesie, 9-3 șuturi spre poartă, 2-0 la ocazii mari, 6-0 la cornere, doar că tabela arăta 0-0.

Cu toate astea, după un sfert de oră din repriza a doua, situația Portugaliei părea dramatică. Croații veniseră cu o abordare total diferită de la vestiare, urcaseră liniile, fuseseră mai agresivi, marcaseră două goluri, dintre care unul anulat pentru ofsaid. Practic, îi bulversaseră total pe lusitani.

A fost primul moment în care Martinez a intervenit, alegând să facă patru schimbări deodată. Gândiți-vă că i-a scos din teren pe proaspătul câștigător de Champions League, Vitinha, pe fotbalistul cu cele mai multe assisturi din recent încheiatul sezon de Premier League, Bruno Fernandes, pe campionul Spaniei, Joao Cancelo și pe fotbalistul lui Chelsea Pedro Neto.

Da, Portugalia are bancă iar cei intrați nu sunt fitecine, dar îți trebuie ceva curaj să renunți după o oră de joc la asemenea superstaruri care ar putea în orice moment să producă ceva magic, în special Bruno și Vitinha.

În plus, a schimbat sistemul, trimițându-l pe Goncalo Ramos lângă Ronaldo ca al doilea vârf. După un minut Portugalia primea un penalty, Ronaldo egala și echilibrul părea restabilit.

Doar că renunțarea la un mijlocaș și introducerea unui atacant în teren a oferit Croației superioritate la mijlocul terenului, iar din minutul 68, cel al golului de 1-1, fotbaliștii lui Dalic au pus stăpânire pe meci, având o ocazie imensă prin fenomenalul Kovacic (aflat poate la cel mai bun meci al carierei), înscriind un nou gol, anulat și acesta pentru ofsaid și generând pericol la aproape fiecare fază.

Și Martinez a înțeles că trebuie restabilit echilibrul în zona mediană, l-a chemat de la încălzire pe Ruben Neves și a produs consternare planetară în momentul în care a dictat introducerea lui în locul lui Cristiano Ronaldo.

Roberto Martinez

Nu erai tu, Martinez, cel care ziceai după 1-1 cu RD Congo că niciodată nu îl schimbi pe CR7, că ar fi absurd să renunți la cel mai bun marcator din istoria fotbalului? Trădare, trădare, de trei ori trădare! Iar mimica lui Ronaldo în momentul părăsirii terenului exact la citatul din Caragiale te ducea cu gândul.

Calculul selecționerului portughez a fost însă perfect. A pus capăt dominării Croației, l-a lăsat pe Goncalo Ramos în zona centrală, de unde proaspătul vârf al Milanului a marcat golul decisiv, iar riscul pe care și l-a asumat Martinez i-a mai câștigat un drept, acela de a-l schimba atunci când crede de cuviință pe Cristiano, atu pe care, până ieri, nu părea să-l aibă.

Da, Portugalia a avut și noroc. Pasalic putea să facă 2-1 cu o lovitură de cap din poziție ideală în minutul 88, iar golul de 2-2 anulat a depins de un fir de păr detectat de senzorul introdus în minge, doar că în istorie rămâne faptul că într-una dintre cele mai frumoase partide din istoria Cupei Mondiale, lusitanii au avut pe bancă un selecționer mai mult decât inspirat.