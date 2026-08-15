Inter se întărește  Echipa lui Cristi Chivu a transferat un fundaș care a luat bronzul la CM 2026

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a anunțat transferul fundașului dreapta Djed Spence (26 de ani), de la Tottenham.

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Campioana Italiei a transferat în această vară al doilea fundaș englez, după ce John Stones s-a alăturat deja „nerazzurrilor”.

Inter l-a transferat pe Djed Spence

Sâmbătă, echipa antrenată de Cristi Chivu a oficializat transferul lui Djed Spence, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2031, conform inter.it.

Inter a avut nevoie de întăriri serioase în defensivă, în special pe flancul drept, după plecarea titularului Denzel Dumfries la Real Madrid.

Italienii au achitat pentru fundașul care a cucerit medalia de bronz cu naționala Angliei la CM 2026 aproximativ 30 de milioane de euro.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Djed Spence, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, Spence a jucat 44 de meciuri pentru Tottenham în toate competițiile.

De-a lungul carierei sale, Djed Spence a trecut pe la Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds și Tottenham.

Fundașul are și 14 selecții la naționala Angliei, acolo unde a reușit două pase decisive.

Noul transfer al lui Inter va putea debuta pe 22 august, în meciul cu Monza, din prima etapă din Serie A.

Transferurile realizate de Inter Milano în această vară

Aleksandar Stankovic (Club Brugge) - 23 de milioane de euro

Manuel Akanji (Manchester City) - 15 milioane de euro

Ivan Provedel (Lazio) - 3 milioane de euro

John Stones (Manchester City) - liber de contract

Djed Spence (Tottenham) - 30 de milioane de euro

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