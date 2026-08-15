CFR Cluj a prezentat staff-ul tehnic cu care va lucra Marius Șumudică (55 de ani), noul antrenor al formației din Gruia.

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Deși a refuzat inițial să preia banca CFR-ului din cauză că nu a fost lăsat să-și aducă propriul staff la echipă, Marius Șumudică a acceptat în cele din urmă să devină antrenorul ardelenilor.

Staff-ul tehnic al lui Marius Șumudică la CFR Cluj

La câteva ore de la prima conferință de presă susținută de Marius Șumudică, CFR Cluj a prezentat staff-ul tehnic cu care va colabora tehnicianul în acest sezon.

Printre aceștia se numără și Cristian Petre, care va fi antrenorul secund și care este unul dintre colaboratorii vechi ai lui Șumudică, dar și fiul său, care ocupa poziția de analist video.

Cum arată staff-ul lui Marius Șumudică la CFR Cluj:

Cristian Petre - antrenor secund

Gabriel Mărgărit - antrenor secund

Mihai Ștețca - antrenor cu portarii

Cristian Dragotă - preparator fizic

Andrei Dăngulea - preparator fizic

Vasile Demeter - preparator fizic

Marius Șumudică Jr. - analist video

Șumudică l-a înlocuit pe banca celor de la CFR Cluj pe Antonio Folha, demis după umilința cu Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 al Conference League.

Ulterior, clujenii au fost eliminați din cupele europene, după ce au pierdut cu 1-2 și returul din Norvegia.

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii ratau calificarea în grupele Europa League.

Șumudică cere urgent transferuri: „Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 ”

Șumudică a condus primul antrenament și spune că una dintre marile probleme este nivelul fizic al echipei. CFR se pregătește de partida cu Corvinul, care va avea loc mâine, de la 21:30.

„Mergem mâine la o echipă foarte bine pregătită fizic. Au ajuns la 5 dimineața în Cluj după Tromso , au făcut un antrenament de recuperare. Dacă vom fi bine fizic, avem șanse. Dacă nu arătăm bine, plecăm cu șansa a doua.

Atâta timp cât joci cu Abeid și faci improvizații, vă dați seama unde sunt problemele.

L-am pierdut accidentat și pe Fică, e un jucător care-mi place foarte mult și care ajută CFR-ul prin prestațiile sale.

Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 transferuri, nu doar numeric, ci și valoric, să ridicăm standardul”, a spus Șumudică.

Sunt jucători pe care-i cunosc. Eu, când aduc jucători care să ne ajute, n-am alte interese. Și jucători care să accepte condițiile care sunt acum la CFR. Va trebui să găsesc jucători pe care să-i pot lua împrumut, să plătim noi o parte din salariu, iar restul, cea mai mare parte, să fie plătită de clubul de acolo. Jucători străini, că prețurile sunt triple pentru români. Marius Șumudică, antrenor CFR

Marius Şumudică: „CFR avea nevoie de Șumudică și Șumudică avea nevoie de CFR”

Antrenorul a explicat și de ce a acceptat să revină în Gruia, la cinci ani după precedentul mandat.

„Azi am condus primul antrenament, e destul de greu. Vreau să ne cunoaștem cât mai repede și vreau ca rezultatele să fie cele scontate. Vreau să ieșim din zona în care ne aflăm.

Așa am preluat Rapidul și am ajuns în play-off. Vreau să ne clasăm cât mai sus. Avem nevoie de timp și sper să scurtez cât mai mult acest timp.

N-a avut legătură cu insolvența clubului. Oamenii de aici m-au convins. Și eu parcă lăsasem așa treaba neterminată aici.

Am avut acel sezon cu 7 victorii din 7, cu calificare în grupele Conference League. Mă simțeam dator față de acest club, față de suporteri și față de oamenii care iubesc clubul. Nu a fost vorba de plan financiar, de salarii, de staff.

CFR avea nevoie de Șumudică și Șumudică avea nevoie de CFR. Atunci, așa trebuie să gândească fiecare din lot”, a mai spus Șumudică.

S-a cerut intrarea în insolvență. Nu vor mai fi probleme materiale. Singura problemă e că nu mai ai voie să joci în cupele europene, ceea ce afectează mentalul jucătorilor. Sper să am dibăcia asta și să-i fac să înțeleagă că trebuie să dăm totul pentru a face mai bine decât am făcut până acum. Marius Șumudică, antrenor CFR

Șumudică va debuta pe banca CFR-ului duminică, în duelul cu Corvinul Hunedoara din etapa #5 din Liga 1. Meciul va începe de la ora 21:30 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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