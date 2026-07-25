Fostul mare tenismen austriac Dominic Thiem, 32 de ani, își continuă aventura în fotbalul amator.

Retras din tenis în 2024, câștigătorul US Open 2020 a semnat cu Badener AC, formație care evoluează în liga regională 2 din Austria.

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Transferul a fost confirmat de conducerea clubului, iar contactul dintre cele două părți s-a realizat prin intermediul unui prieten al fostului tenismen.

Dominic Thiem va juca în liga regională de fotbal din Austria

„Pregătirea încă nu a început, așa că nu pot spune prea multe despre noii jucători. Am auzit că Thiem este un fotbalist bun”, a declarat Sergej Petrovic, responsabilul secției de fotbal a clubului.

Oficialul a precizat că Thiem este așteptat să se alăture lotului, însă numele său nu îi garantează un loc de titular.

„Are un prieten la club și mă aștept să joace într-adevăr pentru noi. Dar la noi fiecare trebuie să lupte pentru un loc în echipă”, a adăugat Petrovic.

Înainte de acest transfer, Thiem a evoluat pentru echipa din localitatea natală, Lichtenwörth, unde în sezonul trecut a bifat zece apariții și a înscris primul său gol oficial în competițiile de fotbal.

AHORA SERÁ FUTBOLISTA 😳



Dominic Thiem, que se retiró del tenis en 2024, jugará en un equipo profesional de fútbol a sus 32 años ⚽



El ex número 3 del mundo y campeón del US Open 2020, fichó por el Badener AC, equipo que compite en la octava categoría del fútbol austriaco 👀… pic.twitter.com/vc6l3NdkGL — Séptimo Game (@Septimo_Game) July 24, 2026

Ajuns la 32 de ani, austriacul și-a încheiat cariera în tenis în octombrie 2024, după ce nu a mai reușit să revină la nivelul de altădată din cauza unei accidentări grave la încheietura mâinii.

De-a lungul carierei a cucerit 17 titluri ATP, inclusiv US Open 2020 și turneul Masters 1000 de la Indian Wells (2019), a urcat până pe locul 3 mondial și a disputat alte trei finale de Grand Slam, la Roland Garros (2018 și 2019) și Australian Open (2020).

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