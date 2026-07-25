Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”

Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a anunțat că Ricardo Matos (26 de ani) va fi amendat după eliminarea din meciul câștigat de piteșteni cu Petrolul, scor 1-0, în etapa a doua din Superliga.

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Atacantul portughez a văzut cartonașul roșu în minutul 43, după ce l-a lovit cu cotul în piept pe Paul Papp.

Dani Coman nu-l iartă pe Ricardo Matos după eliminarea din meciul cu Petrolul: „Va plăti și el”

Oficialul piteștenilor consideră că decizia arbitrului a fost corectă și a precizat că Matos va suporta atât sancțiunea stabilită de Comisia de Disciplină, cât și o amendă din partea clubului.

„Un roșu clar, nu avea voie să facă astfel de gest. Eu cred că a fost roșu fără discuții, chiar dacă nu lovește în zona feței, cum s-a prefăcut Papp. Unii trăiesc din asta, nu mai dăm nume. Mă refer la români.

Mi-a fost teamă pentru că a fost o primă repriză bună. Am controlat jocul, a fost un joc pe care-l aveam la discreție.

După acel roșu lucrurile s-au schimbat. Vreau să-i felicit pe băieți”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Și eu mi-am plătit amenda singur când am fost suspendat, așa își va plăti și el amenda. Nu doar cea care va fi de la Comisii (n.r. Comisia de Disciplină). Nu mă interesează dacă a recunoscut, nu trebuia să facă asemenea gest. Dani Coman, președinte FC Argeș

FC Argeș conducea deja prin golul marcat de Robert Moldoveanu în minutul 17 și a reușit să păstreze avantajul până la final, deși a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

După partidă, Ricardo Matos și-a cerut scuze față de colegi.

„Nu meritau asta colegii mei. Poate că nu merit colegi așa de buni. I-am părăsit în momentul în care am fost provocat. Am fost provocat toată repriza!

Mi-am pierdut cumpătul, nu trebuia să fac acest gest. Îmi pare rău, am făcut o prostie. Îi felicit pentru colegii mei pentru acest rezultat. Mă bucur pentru ei că au rezistat și am câștigat partida”, a declarat fotbalistul.

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