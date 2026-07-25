Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti” +19 foto
Ricardo Matos, eliminat. Foto: Sportpictures
Superliga

Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 09:15
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 09:34
  • Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a anunțat că Ricardo Matos (26 de ani) va fi amendat după eliminarea din meciul câștigat de piteșteni cu Petrolul, scor 1-0, în etapa a doua din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul portughez a văzut cartonașul roșu în minutul 43, după ce l-a lovit cu cotul în piept pe Paul Papp.

A ajuns până la Trump  Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”
Citește și
A ajuns până la Trump Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”
Citește mai mult
A ajuns până la Trump  Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”

Dani Coman nu-l iartă pe Ricardo Matos după eliminarea din meciul cu Petrolul: „Va plăti și el”

Oficialul piteștenilor consideră că decizia arbitrului a fost corectă și a precizat că Matos va suporta atât sancțiunea stabilită de Comisia de Disciplină, cât și o amendă din partea clubului.

„Un roșu clar, nu avea voie să facă astfel de gest. Eu cred că a fost roșu fără discuții, chiar dacă nu lovește în zona feței, cum s-a prefăcut Papp. Unii trăiesc din asta, nu mai dăm nume. Mă refer la români.

Mi-a fost teamă pentru că a fost o primă repriză bună. Am controlat jocul, a fost un joc pe care-l aveam la discreție.

După acel roșu lucrurile s-au schimbat. Vreau să-i felicit pe băieți”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Și eu mi-am plătit amenda singur când am fost suspendat, așa își va plăti și el amenda. Nu doar cea care va fi de la Comisii (n.r. Comisia de Disciplină). Nu mă interesează dacă a recunoscut, nu trebuia să facă asemenea gest. Dani Coman, președinte FC Argeș

FC Argeș conducea deja prin golul marcat de Robert Moldoveanu în minutul 17 și a reușit să păstreze avantajul până la final, deși a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

După partidă, Ricardo Matos și-a cerut scuze față de colegi.

„Nu meritau asta colegii mei. Poate că nu merit colegi așa de buni. I-am părăsit în momentul în care am fost provocat. Am fost provocat toată repriza!

Mi-am pierdut cumpătul, nu trebuia să fac acest gest. Îmi pare rău, am făcut o prostie. Îi felicit pentru colegii mei pentru acest rezultat. Mă bucur pentru ei că au rezistat și am câștigat partida”, a declarat fotbalistul.

Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport
Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp și a fost eliminat. Foto: Captură Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Dacă nu câștigau, ziceau că i-a furat arbitrul” Papp, răspuns pentru Matos, care a susținut că a fost provocat să faulteze și să ia „roșu”
Superliga
00:20
„Dacă nu câștigau, ziceau că i-a furat arbitrul” Papp, răspuns pentru Matos, care a susținut că a fost provocat să faulteze și să ia „roșu”
Citește mai mult
„Dacă nu câștigau, ziceau că i-a furat arbitrul” Papp, răspuns pentru Matos, care a susținut că a fost provocat să faulteze și să ia „roșu”
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”
Superliga
23:37
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”
Citește mai mult
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Dani Coman liga 1 fc arges eliminare ricardo matos
Știrile zilei din sport
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Superliga
14:07
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Citește mai mult
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Campionate
12:57
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Citește mai mult
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Superliga
10:55
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Citește mai mult
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Campionate
11:11
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:43
Precizări privind noul sistem VAR FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
Precizări privind noul sistem VAR  FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
16:21
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
16:41
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
15:40
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Superliga
11:20
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Citește mai mult
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Campionate
09:41
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Citește mai mult
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Superliga
09:12
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Citește mai mult
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 27 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share