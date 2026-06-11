„Nu ne gândim la soccer aici” Ce meci nu va rata Donald Trump la CM 2026 și ce va face președintele SUA la deschidere

Donald Trump va fi sigur pe stadion la unul dintre jocurile Campionatului Mondial.

Ce a spus președintele american despre turneul final, soccer, bilete și cei care intră în SUA în această perioadă.

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Într-o conferință dată la Casa Albă, Donald Trump a fost întrebat și despre Campionatul Mondial.

Turneu care începe joi seară, cu Mexic - Africa de Sud (ora 22:00, Antena 1), și ale cărui meciuri se vor desfășura în mare parte pe teritoriul SUA.

75% dintre partidele de la CM 2026 (11 iunie - 19 iulie) se joacă în Statele Unite (78). Restul în Canada și Mexic (13 dueluri în fiecare)

Trump va oferi trofeul CM, pe 19 iulie. Ca la Mondialul Cluburilor

Președintele american a confirmat oficial că va fi pe stadion la acest turneu final. „O voi face, o voi face”, a spus el, potrivit AFP.

Gianni Infantino a precizat că Trump va oferi trofeul echipei câștigătoare, la finala din 19 iulie, susține The Guardian. Exact cum s-a întâmplat anul trecut, la ultimul act al Mondialului Cluburilor (Chelsea - PSG 3-0). Când a fost huiduit de o parte din fani.

Președintele nu va fi însă prezent pe 12 iunie la primul meci al naționalei SUA, împotriva Paraguayului, la Los Angeles.

Va fi înlocuit pe SoFi Stadium de secretarul de stat Marco Rubio, care va sta alături de Santiago Pena, liderul Paraguayului.

Trump: „Este incredibil că folosim cuvântul soccer aici”

Trump a reluat ce mai spusese despre CM 2026: „Acesta este cel mai reușit Mondial avut vreodată de FIFA.

Donald Trump has given an update on the visa situation for people wanting to enter the USA for the World Cup. pic.twitter.com/TC8qhQ3DRK — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026

Nu a vândut niciodată bilete la un asemenea nivel. Nu le-a vândut niciodată atât de repede”.

Este incredibil că folosim cuvântul soccer aici, nu-i așa? În această țară, oamenii nu se gândesc întotdeauna la soccer. Este cel mai de succes turneu din lume Donaldd Trump, președintele SUA

Președintele a adăugat: „Am discutat cu Gianni. E grozav, e șeful. Și a spus că nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum”.

Trump: „Atenți ca oamenii potriviți să intre în țara noastră”

Când i s-a reamintit că fanii care vin în Statele Unite pentru Mondial se tem de reacția autorităților americane, Trump a reacționat:

„Vom urmări cu mare atenție ca oamenii potriviți să intre în țara noastră”.

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