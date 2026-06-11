Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Așa arată unul lângă altul panamezul Cesar Yanis (1,60 m) și austriacul Florian Wiegele (2,05 m). Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 08:45
  • Campionatul Mondial începe joi seară, cu Mexic - Africa de Sud (ora 22:00, Antena 1). 
  • Detalii inedite despre cei mai scunzi și cei mai înalți participanți la CM 2026. 
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Un Campionat Mondial cu 48 de echipe oferă o paletă și mai largă de fotbaliști.

În total, 1.248 de jucători, care urcă de la 1,60 m până la 2,05 m!

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Cel mai scund este panamezul Cesar Yanis, 1,60 m. Cel mai înalt, austriacul Florian Wiegele, 2,05 m.

Austria e singura cu doi jucători de minimum 2 m!

Austria, Cehia și Belgia au doi reprezentanți în topul celor mai înalți, dar numai Austria are doi membri ai lotului de minimum 2 m!

Așa arată portarul Wiegele alături de colegii săi de la naționala Austriei. Foto: Imago Așa arată portarul Wiegele alături de colegii săi de la naționala Austriei. Foto: Imago
Așa arată portarul Wiegele alături de colegii săi de la naționala Austriei. Foto: Imago

În acest top, selecționerul Ralf Rangnick are și primul portar Wiegele, și primul atacant, Kalajdzic (2 m).

Anglia și Bosnia au apărătorii giganți: Burn și Radeljic, 2,01 m.

7 portari,
4 fundași și 3 atacanți sunt în topul celor mai înalți 14 jucători ai acestui Mondial

Panama are doi mijlocași de 1,60 m și 1,65 m

La polul opus, Panama are doi internaționali printre cei mai scunzi 5 jucători ai turneului final.

  • Nu doar Yanis, ci și Quintero (1,65 m). Ambii sunt mijlocași. 
Micuțul panamez Yanis, prins la mijloc între colegul Cooper și Crisanto (Honduras). Foto: Imago Micuțul panamez Yanis, prins la mijloc între colegul Cooper și Crisanto (Honduras). Foto: Imago
Micuțul panamez Yanis, prins la mijloc între colegul Cooper și Crisanto (Honduras). Foto: Imago

Paraguay are la rândul său un mijlocaș de 1,66 m (Cubas) și un atacant de 1,65 (Kaku).

Printre cei mai mici 13 participanți la CM 2026 sunt opt atacanți și cinci mijlocași.

Poate fi diferență record de înălțime la Mondial pe 27 iunie

Cine are diferențe mari în grupul de 26?

Una este Australia, cu un apărător de 1,98 m (Souttar) și un atacant de 1,65 m (Irankunda).

Irankunda s-a strecurat printre apărătorii adverși într-un amical al Australiei cu Noua Zeelandă. Foto: Imago Irankunda s-a strecurat printre apărătorii adverși într-un amical al Australiei cu Noua Zeelandă. Foto: Imago
Irankunda s-a strecurat printre apărătorii adverși într-un amical al Australiei cu Noua Zeelandă. Foto: Imago

Alta e Columbia: portar de 2,01 m (Montero) și atacant de 1,66 m (Campaz).

Austriacul Wiegele (2,05 m) deține acum recordul de cel mai înalt jucător la Mondial. Îl depășește cu doi centimetri pe olandezul Noppert, prezent la CM 2022.

Recordul celei mai mari diferențe de înălțime între adversari, pe teren, poate fi atins pe 27 iunie, la Panama - Anglia, a observat Sky Sport Italia.

  • Yanis (1,60 m) vs Burn (2,01 m). 
41 de centimetri
ar fi diferența dintre Yanis și Burn. Actualul record este de 39 cm, la Mondialul din 2006 (Zigic - 2,02 m vs Kone - 1,63 m; la Cote d’Ivoire - Serbia 3-2)

Top cei mai înalți jucători la CM 2026

1. Florian Wiegele (Austria, portar) - 2,05 m

2-4. Dan Burn (Anglia, apărător) - 2,01 m

Alvaro Montero (Columbia, portar) - 2,01 m

Stjepan Radeljic (Bosnia, apărător) - 2,01 m

5-6. Mike Penders (Belgia, portar) - 2,00 m

Sasa Kalajdzic (Austria, atacant) - 2,00 m

7-8. Thibaut Courtois (Belgia, portar) - 1,99 m

Thibaut Courtois, la 1,99 m, cu 23 cm deasupra brazilianului Vinicius, colrgul de la Real Madrid. Foto: Imago Thibaut Courtois, la 1,99 m, cu 23 cm deasupra brazilianului Vinicius, colrgul de la Real Madrid. Foto: Imago
Thibaut Courtois, la 1,99 m, cu 23 cm deasupra brazilianului Vinicius, colrgul de la Real Madrid. Foto: Imago

Thomas Chory (Cehia, atacant) - 1,99 m

9-14. Harry Souttar (Australia, apărător) - 1,98 m

Lukas Hornicek (Cehia, portar) - 1,98 m

Altay Bayindir (Turcia, portar) - 1,98 m

Kristoffer Ajer (Norvegia, apărător) - 1,98 m

Matt Freese (SUA, portar) - 1,98 m

Nick Woltemade (Germania, atacant) - 1,98 m

Top cei mai mici jucători la CM 2026

1. Cesar Yanis (Panama, mijlocaș) - 1,60 m

2. Jeremy Antonisse (Curacao, atacant) - 1,64 m

3-7. Alejandro Gamarra „Kaku” (Paraguay, atacant) - 1,65 m

Alberto Quintero (Panama, mijlocaș) - 1,65 m

Nestory Irankunda (Australia, atacant) - 1,65 m

Noah Sadiki (RD Congo, mijlocaș) - 1,65 m

Parfait Guiagon (Cote d’Ivoire, mijlocaș) - 1,65 m

Ivorianul Guiagon, într-un meci-test al naționalei sale contra Canadei. Foto: Imago Ivorianul Guiagon, într-un meci-test al naționalei sale contra Canadei. Foto: Imago
Ivorianul Guiagon, într-un meci-test al naționalei sale contra Canadei. Foto: Imago

8-13. Kamogelo Sebelebele (Africa de Sud, atacant) - 1,66 m

Jamshid Tahsin (Qatar, atacant) - 1,66 m

Francisco Conceicao (Portugalia, atacant) - 1,66 m

Andres Cubas (Paraguay, mijlocaș) - 1,66 m

Mehdi Ghayedi (Iran, atacant) - 1,66 m

Jaminton Campaz (Columbia, atacant) - 1,66 m

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