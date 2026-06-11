Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026

Campionatul Mondial începe joi seară, cu Mexic - Africa de Sud (22:00, Antena 1).

O amenințare asupra turneului final organizat în SUA, Canada și Mexic.

Se poate repeta ce s-a întâmplat anul trecut la Mondialul Cluburilor.

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Vremea instabilă este unul dintre motivele de îngrijorare la acest Campionat Mondial pe pământ american.

Primul turneu final cu 48 de echipe organizat în trei țări (SUA-Canada-Mexic) începe joi seară și va dura 39 de zile.

Furtunile amenință în special coasta Golfului Mexic: sud-estul SUA

Și e alertă majoră încă de la startul CM 2026. Unele dintre cele 104 meciuri ale competiției riscă să dureze mai mult de patru ore. Sau să continue în altă zi!

Cauza: furtunile care amenință mai ales coasta Golfului Mexic, afectând sud-estul Statelor Unite, avertizează meteorologii.

Nori amenințători deasupra unui stadion în Statele Unite. Foto: Imago

FIFA și autoritățile locale au un protocol de securitate strict, aplicat deja anul trecut, la Mondialul Cluburilor găzduit tot în SUA.

Meci întrerupt pentru fulgere pe o rază de 13 km! Se așteaptă 30 de minute

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) impune ca o partidă să fie întreruptă dacă apar fulgere pe o distanță de 8 mile, echivalentul a 13 kilometri.

Jocul trebuie suspendat, tribunele evacuate. Ulterior, după ultimul fulger înregistrat, se așteaptă 30 de minute pentru ca meciul să fie reluat.

Un meci întrerupt la Club World Cup, în 2025: Palmeiras - Al-Ahly, disputat chiar pe „MetLife”, stadionul din New York/New Jersey unde se va juca finala CM 2026. Foto: Imago

Dacă în acea jumătate de oră se produce alt fulger, se ia de la capăt numărătoarea inversă.

De aceea, o întâlnire ar putea dura mult peste cele 90 de minute obișnuite.

Șase jocuri oprite anul trecut, la Mondialul Cluburilor

În 2025, șase partide au fost suspendate din cauza furtunilor din apropierea stadionului.

4 ore și 38 de minute a durat jocul Benfica - Chelsea 1-4 după prelungiri, disputat pe 28 iunie 2025, la Charlotte, în „optimile” Club World Cup

În mod normal, se așteaptă sfârșitul furtunii pentru ca duelul să fie continuat din minutul în care a fost întrerupt.

How will World Cup weather delays work? FIFA lightning regulations explained#2026WorldCup https://t.co/6Grh0AIykZ — Standard Sport (@standardsport) June 10, 2026

Totuși, dacă vremea rămâne amenințătoare, meciul se va amâna și relua a doua zi.

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