„Depinde doar de noi” Mihai Lixandru, despre cursa FCSB spre play-off, dar și despre Barca - Real: „Ne uităm să învățăm”

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Mihai Lixandru, 24 de ani, a comentat lupta pentru play-off, a spus ce își dorește în 2026 și a vorbit despre marea confruntare de duminică: El Clasico.

Mihai Lixandru a venit sâmbătă seară la conferința FCSB de la Gloria Sports Arena.

S-a referit în primul rând la play-off. Campionii sunt momentan pe locul 9, dar la numai două puncte de play-off.

Ei și alte patru echipe (Argeș, Oțelul, U Cluj și UTA) sunt în cursă directă pentru ultimele două poziții. Primele patru (U Craiova, Rapid, Botoșani și Dinamo) par ușor desprinse.

Cea mai grea zi din cantonament? Au fost mai multe zile grele. Știam că va fi un cantonament greu. Important e să ne pregătim bine Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Lixandru: „Cu siguranță, vom fi în play-off ”

„Va fi o luptă strânsă. Depinde de noi, doar de noi. Dacă vom juca bine, așa cum am făcut-o în ultimele meciuri de campionat, cu siguranță vom fi în play-off. Depinde doar de noi”, a declarat optimist mijlocașul în vârstă de 24 de ani.

A adăugat: „Acum ne dorim numai să fim în play-off. Dacă vom fi acolo, vom vedea ce se va întâmpla”.

Nu e viață grea că jucăm și în Europa. Asta e viața de fotbalist, e o bucurie să jucăm în Europa. Sperăm să continuăm să jucăm din trei în trei zile Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Lixandru a anunțat: „Cu Beșiktaș (n.r. 1-2 în singurul amical al cantonamentului), nu eram proaspeți, veneam după zile grele de cantonament. Cu Argeș, la reluarea campionatului, vom fi proaspeți”

În 2026, își dorește „să fiu sănătos, să dau tot ce am mai bun, fără să pun presiunea pe mine”.

Șut își dorea un transfer în străinătate. E un pas înainte mai ales financiar pentru el Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Cum se vede Barcelona - Real la FCSB? „Toți ne bucurăm de fotbal”

Mijlocașul a comentat și El Clasico, Barcelona - Real Madrid de duminică, marea confruntare pentru Supercupa Spaniei.

„Unul dintre cele mai frumoase meciuri din lume. Spectacol total. Ne uităm să învățăm”, a spus Lixandru.

Cum e împărțit vestiarul FCSB la Clasico? „Jumătate-jumătate. Fiecare cu preferații lui. Toți ne bucurăm de fotbal”.

Eu țin cu Real Madrid. E o dorință să ajung pe Santiago Bernabeu. Dacă nu ca jucător, atunci în tribună Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport