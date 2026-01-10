„Chivu? Fantastic!”  Mario Balotelli, impresionat de fostul său coleg: „Este un atu pentru Inter”

Mario Balotelli (35 de ani), fostul jucător de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”.

Mario Balotelli și Cristi Chivu au fost colegi de echipă la formația milaneză timp de 3 ani, între 2007 și 2010. Cei doi au câștigat Liga Campionilor cu Inter în anul 2010.

Mario Balotelli, despre Cristi Chivu: „Un tip fantastic, e un atu pentru Inter”

Atacantul italian a vorbit despre Inter Milano, fosta sa echipă, și l-a lăudat pe Cristi Chivu, cel care dus echipa pe primul loc al clasamentului în Serie A.

„Cristian este un tip fantastic. A fost o onoare să joc alături de el. Este o persoană cu adevărat grozavă și cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine.

Ca antrenor, este un adevărat atu pentru Inter”, a declarat Mario Balotelli, conform tuttomercatoweb.com.

Mario Balotelli și Cristian Chivu, în tricoul lui Inter

Fotbalistul italian a vorbit și despre lupta la titlu în Serie A, acolo unde rivalele AC Milan și Inter par a fi principalele favorite.

„În acest moment, Inter are un avantaj, dar Milan nu trebuie subestimată. Este o echipă periculoasă, totuși. Vă spun adevărul, dacă Inter sau Milan ar câștiga, aș fi fericit oricum”, a mai adăugat Balotelli.

În tricoul lui Inter, Mario Balotelli a câștigat 6 trofee: de trei ori Serie A, Liga Campionilor, Cupa Italiei și Supercupa Italiei.

În anul 2012, Manchester City a plătit nu mai puțin de 29,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Balotelli, cel care avea să joace trei ani pentru formația britanică.

86 de meciuri a jucat Mario Balotelli în tricoul lui Inter. A marcat 28 de goluri și a oferit 14 pase decisive.

