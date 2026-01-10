„Chivu? Fantastic!”  Mario Balotelli, impresionat de fostul său coleg: „Este un atu pentru Inter”
Mario Balotelli și Cristia Chivu FOTO: IMAGO
„Chivu? Fantastic!” Mario Balotelli, impresionat de fostul său coleg: „Este un atu pentru Inter”

Publicat: 10.01.2026, ora 18:38
  • Mario Balotelli (35 de ani), fostul jucător de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”.

Mario Balotelli și Cristi Chivu au fost colegi de echipă la formația milaneză timp de 3 ani, între 2007 și 2010. Cei doi au câștigat Liga Campionilor cu Inter în anul 2010.

Mario Balotelli, despre Cristi Chivu: „Un tip fantastic, e un atu pentru Inter”

Atacantul italian a vorbit despre Inter Milano, fosta sa echipă, și l-a lăudat pe Cristi Chivu, cel care dus echipa pe primul loc al clasamentului în Serie A.

„Cristian este un tip fantastic. A fost o onoare să joc alături de el. Este o persoană cu adevărat grozavă și cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine.

Ca antrenor, este un adevărat atu pentru Inter”, a declarat Mario Balotelli, conform tuttomercatoweb.com.

Mario Balotelli și Cristian Chivu, în tricoul lui Inter Mario Balotelli și Cristian Chivu, în tricoul lui Inter
Mario Balotelli și Cristian Chivu, în tricoul lui Inter

Fotbalistul italian a vorbit și despre lupta la titlu în Serie A, acolo unde rivalele AC Milan și Inter par a fi principalele favorite.

„În acest moment, Inter are un avantaj, dar Milan nu trebuie subestimată. Este o echipă periculoasă, totuși. Vă spun adevărul, dacă Inter sau Milan ar câștiga, aș fi fericit oricum”, a mai adăugat Balotelli.

În tricoul lui Inter, Mario Balotelli a câștigat 6 trofee: de trei ori Serie A, Liga Campionilor, Cupa Italiei și Supercupa Italiei.

În anul 2012, Manchester City a plătit nu mai puțin de 29,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Balotelli, cel care avea să joace trei ani pentru formația britanică.

86 de meciuri
a jucat Mario Balotelli în tricoul lui Inter. A marcat 28 de goluri și a oferit 14 pase decisive.

