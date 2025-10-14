Ce-a căutat Infantino la summitul de pace?  Nedumerire după ce șeful FIFA a participat la întâlnire alături de Donald Trump » Cine l-a invitat
Ce-a căutat Infantino la summitul de pace? Nedumerire după ce șeful FIFA a participat la întâlnire alături de Donald Trump » Cine l-a invitat

George Neagu
Publicat: 14.10.2025, ora 16:52
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 16:52
  • Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a participat, luni, la summitul de pace privind Fâșia Gaza, care a avut loc în Egipt.
  • Ce a căutat liderul fotbalului mondial acolo și cine l-a invitat, în rândurile de mai jos.

În cadrul evenimentului care s-a ținut la Sharm El-Sheikh, Gianni Infantino a promis că FIFA va contribui la reconstrucția infrastructurii fotbalistice din regiunea devastată de război.

Infantino a fost invitat la summit de Donald Trump

Infantino a dezvăluit că a fost invitat la summitul din Egipt de către președintele american Donald Trump și a încercat să explice de ce șeful FIFA este prezent la un eveniment dedicat păcii din Fâșia Gaza:

„FIFA este aici pentru a ajuta, pentru a oferi asistență și pentru a ne pune la dispoziție pentru orice putem face ca să ne asigurăm că acest proces de pace va da roade și va avea cel mai bun rezultat posibil”, potrivit aljazeera.com.

Cum va contribui FIFA în Orientul Mijlociu

Șeful forului fotbalistic mondial a subliniat importanța sportului „în crearea unei noi speranțe” în Orientul Mijlociu.

„Rolul fotbalului trebuie să fie acela de a sprijini, de a uni, de a da speranță în regiune. În Gaza, în Palestina, vom ajuta, desigur, la reconstrucția tuturor facilităților de fotbal. Vom ajuta la readucerea fotbalului – împreună cu Asociația Palestiniană de Fotbal – în fiecare colț al țării.

Vom aduce mingi de fotbal, vom construi terenuri, vom aduce instructori, vom ajuta la organizarea competițiilor, vom lansa un fond pentru a ajuta la reconstrucția infrastructurii fotbalistice în Palestina”, a anunțat Gianni Infantino.

Președintele forului a adăugat că se vor construi mini-terenuri și „arene FIFA” și va invita alți parteneri să se alăture efortului. Infantino a subliniat că „fotbalul aduce speranță copiilor și este foarte, foarte important”, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat la summitul pentru pace din Egipt

Acordul pentru pace în Fâșia Gaza a fost semnat luni în prezența liderilor mondiali, la summitul desfășurat la Sharm el-Sheikh, în Egipt, în cadrul căruia președintele american Donald Trump a anunțat că a doua fază a planului său este deja în desfășurare, scrie hotnews.ro.

Eliberarea ostaticilor și, în compensație, a prizonierilor palestinieni din Israel, este prima fază a unui acord mai larg care prevede o pace durabilă în regiune, scriu Reuters și Times of Israel.

Peste douăzeci de țări au fost reprezentate la eveniment. Potrivit unei liste obținute de CNN de la un oficial al Casei Albe, la summit au participat actori globali și regionali cheie, inclusiv secretarul general al Ligii Arabe, secretarul general al ONU, Uniunea Europeană și alte țări importante.

FIFA SUA egipt fotbal gianni infantino donald trump gaza summit
