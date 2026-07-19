Trump vrea din nou Cupa Mondială  Mesaj direct pentru FIFA: „Vom cere să organizăm imediat” » I-a indicat lui Infantino și cum să facă anunțul
Donald Trump. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Trump vrea din nou Cupa Mondială Mesaj direct pentru FIFA: „Vom cere să organizăm imediat” » I-a indicat lui Infantino și cum să facă anunțul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 21:49
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 21:49
  • Donald Trump a vorbit înaintea finalei Campionatului Mondial 2026 despre posibilitatea ca Statele Unite să găzduiască din nou turneul final, de această dată fără Canada și Mexic.
  • Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina se joacă astăzi, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmisă în direct de Antena 1 și Antena Play.
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Președintele american a dezvăluit că a discutat deja cu Gianni Infantino, președintele FIFA, despre această posibilitate și a indicat inclusiv cum ar putea forul internațional să facă anunțul.

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Donald Trump, mesaj direct pentru FIFA: „Vom cere să organizăm din nou imediat”

Trump a spus că succesul ediției din 2026 l-a convins că Statele Unite pot organiza din nou competiția și a dezvăluit discuția purtată cu președintele FIFA.

„Cred că la prima întâlnire cu Gianni, un tip fantastic care a făcut o treabă bună, a avut această idee. Eu i-am spus: Ești nebun, nu suntem o țară de «soccer». S-a dovedit însă că suntem o țară de «soccer».

Suntem o țară de fotbal american, dar nu cred că a mai fost ceva similar cu ce s-a întâmplat cu acest Mondial. A fost minunat de urmărit acest turneu, e meritul lui Gianni.

Gianni a avut ideea să organizăm Mondialul, iar eu am fost inteligent și am acceptat, dar l-am avertizat că e posibil să avem multe stadioane goale. N-a fost așa, cred că avem 99,9% bilete vândute. Cred însă că e greșit, că au fost suprapline stadioanele.

Am avut o idee foarte bună și i-am zis lui Gianni că trebuie să anunțe două gazde în același timp. Să anunțe că vom găzdui noi din nou turneul final și apoi să anunțe gazda unui alt turneu, ca să preia câte ceva din furie și șoc. Cred că e o idee foarte bună, mai ales dacă ne uităm pe cifre.

Vom cere să organizăm din nou imediat. Și pentru a mai diminua șocul i-am zis să ne anunțe pe noi și apoi să anunțe gazda următorului turneu. Trebuie să organizăm din nou și trebuie s-o facem cât încă sunt aici”, a spus președintele SUA, într-un interviu pentru Fox Sports.

2038
este prima ediție de CM pentru care a cărei găzduire Statele Unite ar putea candida. Turneele din 2030 și 2034 sunt deja atribuite. Primul va fi organizat de Spania, Portugalia și Maroc, iar următorul de Arabia Saudită

Trump susține că organizarea Cupei Mondiale a avut un impact major asupra imaginii și economiei Statelor Unite:

„A fost foarte frumos. Sunt lucruri care s-au văzut în toate țările și au început să realizeze ce țară frumoasă suntem. Suntem cea mai în vogă țară a momentului. A ajutat și Mondialul, dar sunt și multe alte motive. Avem trilioane de dolari cheltuiți în SUA.

Vin oameni din întreaga lume și își cheltuiesc banii aici. N-am avut o așa perioadă, îi spun Perioada de aur a Americii. E minunat! Mondialul a ajutat enorm. Nimeni n-a crezut că e posibil. Am auzit că sunt venituri de câteva ori mai mari decât la edițiile precedente.

Donald Trump și-a ales favoritul: „E greu să pariezi împotriva lui Messi”

Întrebat înaintea finalei dintre Spania și Argentina pe cine vede favorită, Trump a evitat să aleagă direct o echipă, dar l-a lăudat pe Lionel Messi.

„Știam că voi fi întrebat și m-am gândit mult. Nu-mi place să mă implic, deși nu are o importanță așa mare la nivel politic. Șeful statului argentinian e un prieten de-ai mei, a făcut o treabă minunată.

Aș spune că e greu să pariezi împotriva lui Messi. Am văzut pasa aceea pe care a dat-o cu Anglia, a fost perfect. Bine, îți trebuie talent să poți să lovești mingea cu capul la viteza aia, dar centrarea a fost perfectă. A dat mingea exact unde trebuie.

Am văzut și cum a driblat adversarul. Era foarte bine păzit, dar o secundă mai târziu era singur și a lovit mingea perfect. E greu să pariezi împotriva lui. Nu voi alege o tabără, dar voi spune doar că e greu să mergi împotriva lui”, a mai spus președintele SUA.

Cred că Messi e bun, dar și Ronaldo e bun. Nu-mi place s-o spun, dar l-am văzut pe Pele când juca la New York Cosmos și era fantastic. L-am văzut jucând. Sunt niște jucători mari și mai sunt și alții. Primesc informațiile de la Baron, fiul meu, care e un mare fan „soccer”. Sunt mulți jucători mari care au evoluat aici. Donald Trump, președintele SUA

Trump i-a menționat și pe Cristiano Ronaldo și Pele printre jucătorii pe care îi apreciază.

„Mi-a plăcut mereu Ronaldo, mi-a plăcut mereu Messi, l-am cunoscut recent. L-am cunoscut și pe Cristiano. Ei duc o viață foarte bună, mult mai ușoară decât a mea. Aș vrea să facem schimb o lună”.

Apariția lui Trump înaintea finalei și declarațiile sale au provocat numeroase reacții pe X. Printre mesajele publicate de utilizatori:

  • „Abia aștept ca toți cei din stadion să ridice cartonașe roșii când Trump va prezenta trofeul”
  • „A cui a fost ideea să irosească timpul de emisie cu interviul ăsta?”
  • „Trump a vorbit de parcă ar fi văzut cu adevărat ultimul meci al lui Messi”
  • „Nu putem avea nicio pauză de la el nici măcar la cel mai mare eveniment sportiv al anului?”
  • „Putem, vă rog, să lăsăm măcar sportul să fie doar sport?”
  • „«Nu suntem o țară de soccer» este probabil cel mai american lucru pe care îl putea spune”
  • „Singurul minus al turneului: Trump”
  • „Doar Cupa Mondială putea transforma un interviu de dinaintea meciului într-un summit geopolitic”

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