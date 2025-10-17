Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final

Donald Trump a pregătit o sumă mare pentru protecția împotriva dronelor în perioada CM, organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Ce sisteme vor folosi forțele de ordine pentru a bloca acest pericol și permisiunea specială de care au nevoie polițiștii ca să atace dronele în spațiul aerian american.

Pentru Donald Trump, securitatea viitorului Campionat Mondial e esențială și nu ezită să ofere fondurile de care e nevoie pentru a avea siguranță maximă în timpul competiției.

Dronele, transformate într-o armă extrem de folosită și cu efecte majore în războiul din Ucraina, sunt acum o amenințare împotriva căreia orice țară care organizează un asemenea turneu își ia toate măsurile de protecție.

Trump oferă 500 de milioane pentru apărarea contra dronelor la Mondial

Administrația prezidențială americană va aloca o jumătate de miliard de dolari (echivalentul a 428,3 milioane de euro) pentru a sprijini autoritățile locale în lupta anti-dronă, potrivit Politico.

Suma include achiziționarea echipamentelor speciale care vor putea fi folosite de forțele de ordine pe durata turneului final (11 iunie - 19 iulie 2026).

Donald Trump se implică activ în organizarea Mondialului Foto: Imago

Polițiștii din orașele și statele care vor găzdui meciurile CM vor utiliza dispozitive portabile pentru detectarea dronelor.

Și vor avea două metode de blocare:

Le vor dezactiva cu ajutorul tehnologiei de bruiaj asupra semnalului.

Le vor întoarce la locul de lansare.

104 meciuri se vor juca la CM 2026 pe 16 stadioane din 16 orașe pe teritoriul SUA (cele mai multe), Canadei și Mexicului

Pe lângă această sumă, de 500 de milioane de dolari, orașele-gazdă au acces și la un program care asigură 625 de milioane pentru compensații în cazul costurilor suplimentare destinate securității Mondialului.

Permisiune specială pentru poliția americană de a ataca dronele la Mondial

Momentan, doar agențiile federale au autoritatea de a neutraliza drone în spațiul aerian american.

Totuși, susține Politico, Departamentul de Justiție va permite temporar și poliției să atace dronele în timpul Mondialului, sub autorizația administrației prezidențiale.

Dezvăluirile au fost făcute de Andrew Giuliani, directorul grupului de lucru format la Casa Albă pentru CM 2026.

Citește și

Campionatul Mondial 13:08 Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026 Citește mai mult Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport