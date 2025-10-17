Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Drona, o armă folosită tot mai mult în conflictele armate Foto: Imago
Campionatul Mondial

Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 10:15
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 10:15
  • Donald Trump a pregătit o sumă mare pentru protecția împotriva dronelor în perioada CM, organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026. 
  • Ce sisteme vor folosi forțele de ordine pentru a bloca acest pericol și permisiunea specială de care au nevoie polițiștii ca să atace dronele în spațiul aerian american.

Pentru Donald Trump, securitatea viitorului Campionat Mondial e esențială și nu ezită să ofere fondurile de care e nevoie pentru a avea siguranță maximă în timpul competiției.

Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga
Citește și
Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga
Citește mai mult
Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga

Dronele, transformate într-o armă extrem de folosită și cu efecte majore în războiul din Ucraina, sunt acum o amenințare împotriva căreia orice țară care organizează un asemenea turneu își ia toate măsurile de protecție.

Trump oferă 500 de milioane pentru apărarea contra dronelor la Mondial

Administrația prezidențială americană va aloca o jumătate de miliard de dolari (echivalentul a 428,3 milioane de euro) pentru a sprijini autoritățile locale în lupta anti-dronă, potrivit Politico.

Suma include achiziționarea echipamentelor speciale care vor putea fi folosite de forțele de ordine pe durata turneului final (11 iunie - 19 iulie 2026).

Donald Trump se implică activ în organizarea Mondialului Foto: Imago Donald Trump se implică activ în organizarea Mondialului Foto: Imago
Donald Trump se implică activ în organizarea Mondialului Foto: Imago

Polițiștii din orașele și statele care vor găzdui meciurile CM vor utiliza dispozitive portabile pentru detectarea dronelor.

Și vor avea două metode de blocare:

  • Le vor dezactiva cu ajutorul tehnologiei de bruiaj asupra semnalului. 
  • Le vor întoarce la locul de lansare. 
104 meciuri
se vor juca la CM 2026 pe 16 stadioane din 16 orașe pe teritoriul SUA (cele mai multe), Canadei și Mexicului

Pe lângă această sumă, de 500 de milioane de dolari, orașele-gazdă au acces și la un program care asigură 625 de milioane pentru compensații în cazul costurilor suplimentare destinate securității Mondialului.

Permisiune specială pentru poliția americană de a ataca dronele la Mondial

Momentan, doar agențiile federale au autoritatea de a neutraliza drone în spațiul aerian american.

Totuși, susține Politico, Departamentul de Justiție va permite temporar și poliției să atace dronele în timpul Mondialului, sub autorizația administrației prezidențiale.

Dezvăluirile au fost făcute de Andrew Giuliani, directorul grupului de lucru format la Casa Albă pentru CM 2026.

Citește și

Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026
Campionatul Mondial
13:08
Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026
Citește mai mult
Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026
Trump amenință din nou  Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”
Campionatul Mondial
16:24
Trump amenință din nou Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”
Citește mai mult
Trump amenință din nou  Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
FIFA SUA Campionatul Mondial securitate donald trump drone protecție
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share