Ronaldo e fan Trump  Ce a declarat starul portughez despre președintele SUA » I-a oferit și un cadou americanului

Cristiano Ronaldo (40 de ani), jucătorul lui Al Nassr, și-a exprimat admirația pentru Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.

Ronaldo a vorbit despre Trump în cadrul unui interviu cu Piers Morgan, jurnalist, prezentator TV și comentator britanic.

Ce a spus Cristiano Ronaldo despre Donald Trump

Cristiano nu a ezitat să-și exprime încrederea pe care o are în Trump: „Este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii”, a spus portughezul, potrivit marca.com.

Jucătorul lui Al Nassr i-a oferit și un cadou președintelui Americii în luna iunie. Este vorba de tricoul portughezului de la națională, care a fost semnat și a avut scris mesajul: „Pentru președintele Donald Trump. Jucând pentru pace”.

Acel tricou a fost înmânat în timpul deschiderii summitului G7 de la Kananaskis, Canada.

Când Piers Morgan l-a întrebat pe Ronaldo despre cadoul oferit lui Trump, jucătorul lui Al Nassr a repetat că el poate ajuta la schimbarea lumii.

🇺🇸🇵🇹 Donald Trump receives a shirt signed by @Cristiano Ronaldo from the President of the European Council. pic.twitter.com/ABaO5zXzSL — Portuguese football News (@PortugalFPF) June 16, 2025

În prezent, Donald Trump se află la al doilea mandat de președintele al Americii.

Acesta a câștigat pentru prima oară alegerile în 2017, atunci când a devenit al 45-lea președinte al SUA, și a ocupat funcția până în 2021.

A devenit din nou președinte în anul 2024, după mandatul lui Joe Biden.

952 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo până acum în carieră

