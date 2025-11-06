Ronaldo e fan Trump  Ce a declarat starul portughez despre președintele SUA » I-a oferit și un cadou americanului

- Cristiano Ronaldo (40 de ani), jucătorul lui Al Nassr, și-a exprimat admirația pentru Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.
Ronaldo a vorbit despre Trump în cadrul unui interviu cu Piers Morgan, jurnalist, prezentator TV și comentator britanic.
Ce a spus Cristiano Ronaldo despre Donald Trump
Cristiano nu a ezitat să-și exprime încrederea pe care o are în Trump: „Este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii”, a spus portughezul, potrivit marca.com.
Jucătorul lui Al Nassr i-a oferit și un cadou președintelui Americii în luna iunie. Este vorba de tricoul portughezului de la națională, care a fost semnat și a avut scris mesajul: „Pentru președintele Donald Trump. Jucând pentru pace”.
Acel tricou a fost înmânat în timpul deschiderii summitului G7 de la Kananaskis, Canada.
Când Piers Morgan l-a întrebat pe Ronaldo despre cadoul oferit lui Trump, jucătorul lui Al Nassr a repetat că el poate ajuta la schimbarea lumii.
În prezent, Donald Trump se află la al doilea mandat de președintele al Americii.
Acesta a câștigat pentru prima oară alegerile în 2017, atunci când a devenit al 45-lea președinte al SUA, și a ocupat funcția până în 2021.
A devenit din nou președinte în anul 2024, după mandatul lui Joe Biden.