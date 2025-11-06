Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării +7 foto
alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 09:08
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 09:08
  • GOLAZO.ro știe câți bani consumă anual Arena Națională, stadion care, de la inaugurare până în prezent, a găzduit 480 de evenimente.
  • Pierderile suportate anual de Primăria Capitalei sunt de peste 2 milioane de euro.
  • Autoritățile locale au însă un plan pentru a mai diminua din aceste pierderi: vor să transforme stadionul într-unul eco. Detalii în rândurile de mai jos .

Arena Națională rămâne un simbol al Bucureștiului și al sportului românesc, dar și o provocare financiară permanentă pentru Primăria Capitalei.

Cu cheltuieli anuale de aproape 4 milioane de euro și venituri care abia depășesc 1,5 milioane, stadionul nu reușește încă să se autosusțină.

Arena Națională, pierderi de peste 2 milioane de €

Totuși, GOLAZO.ro a aflat planurile de eficientizare energetică ce ar putea reprezenta, în anii următori, cheia transformării sale într-o infrastructură modernă, sustenabilă și mai puțin costisitoare, care împreună cu un sponsor ar putea acoperi aproape în întregime surplusul financiar suportat de comunitatea locală.

De la inaugurarea sa în 2011, Arena Națională a devenit centrul sportiv și cultural al Bucureștiului, găzduind 480 de evenimente, de la meciuri de fotbal internaționale la concerte de top și manifestări culturale de amploare.

Cu toate acestea, la 15 ani de la deschidere, stadionul continuă să funcționeze cu pierderi semnificative, în pofida rolului său strategic în peisajul urban și sportiv al Capitalei.

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Venituri și cheltuieli în 2025: bilanț negativ de peste 2 milioane de euro

Până în luna octombrie 2025, Arena Națională a generat venituri totale de aproximativ 8.000.000 lei, adică în jur de 1,6 milioane de euro (la un curs mediu de 1 euro = 5 lei).

În aceeași perioadă, cheltuielile totale pentru funcționare, întreținere și utilități s-au ridicat la circa 19.000.000 lei, echivalentul a 3,8 milioane de euro.

Diferența dintre venituri și cheltuieli arată o pierdere de aproximativ 11 milioane lei, adică în jur de 2,2 milioane de euro pentru anul 2025.

Practic, stadionul funcționează pe minus, costurile sale anuale fiind de peste două ori mai mari decât veniturile generate din chirii, evenimente sau sponsorizări.

480 de evenimente în 14 ani jumătate: o medie de peste 30 pe an

Cu aproape 500 de evenimente organizate din 2011 până în prezent, Arena Națională se menține drept cel mai activ spațiu multifuncțional din România.

Printre acestea se numără în mare parte partide ale FCSB, mai nou Dinamo, meciuri internaționale ale echipei naționale, finale de Cupa României, concerte și festivaluri cu artiști de renume mondial și alte câteva evenimente culturale și corporate.

Totuși, numărul ridicat de evenimente nu a fost suficient pentru a acoperi cheltuielile ridicate de mentenanță, în special cele legate de utilități, România având în prezent printre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa.

Un viitor „verde”: planuri pentru transformarea energetică a stadionului

Pentru a reduce costurile uriașe de funcționare și a alinia stadionul la standardele europene de sustenabilitate, Primăria Capitalei a anunțat pentru GOLAZO.ro inițierea unui audit energetic complet.

Acesta va sta la baza unui amplu proces de transformare a Arenei Naționale într-o infrastructură sportivă eco-eficientă, care să consume mai puțină energie și să producă parte din aceasta din surse regenerabile.

„Da, putem confirma avem în plan realizarea unui audit energetic, cu scopul de a studia mai multe măsuri privind intervenții pentru creșterea performanței energetice a stadionului, prin stabilirea unor soluții pentru reducerea consumurilor de energie”, se arată în răspunsul primit la solicitarea GOLAZO.

În același răspuns, Primăria a anunțat că printre măsurile avute în vedere se numără:

  • Instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice proprii;
  • Modernizarea sistemelor de iluminat cu tehnologie LED de ultimă generație;
  • Implementarea unui sistem de management energetic integrat, care să monitorizeze și să optimizeze consumurile în timp real;
  • Reabilitarea instalațiilor tehnice și pregătirea infrastructurii pentru soluții inteligente, inclusiv crearea unui hub energetic zonal în jurul stadionului.

VIDEO. Imagini din dronă de pe Arena Națională

