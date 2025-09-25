Trump se teme de atentat la golf! Alarmă maximă. Ce spune poliția despre prezența președintelui american. Măsuri de securitate extreme

Donald Trump va asista vineri la Ryder Cup, duelul de golf între echipele Statelor Unite și Europei.

Apariția președintelui SUA a declanșat un dispozitiv de securitate feroce.

Ce obiecte au fost interzise. Inclusiv unul folosit la tentativa de asasinat din 2024.

Cea de-a 45-a ediție a Ryder Cup, competiția de golf între echipele Statelor Unite și Europei, se va desfășura la Farmingdale, New York (26-28 septembrie).

Iar vineri, la sesiunea programată după-amiază, va asista pe terenul Bethpage Black însuși Donald Trump.

Avertismentul poliției legat de Trump: risc de atentat la Ryder Cup

Prezența președintelui american a declanșat o operațiune de securitate de amploare.

Alerta e maximă după uciderea, pe 10 septembrie, a activistului de extremă dreaptă Charlie Kirk, fervent susținător al lui Trump.

Așa arată Bethpage Black Golf Course la Ryder Cup 2025 Foto: Imago

Poliția din New York a avertizat că Ryder Cup poate deveni o scenă pentru „cineva care vrea să facă o declarație”. Riscul de atentat e major.

Clubul de golf va fi înconjurat de filtre ca la aeroport. Nimeni nu va putea pătrunde fără a trece de acele puncte speciale de control.

750 de dolari, echivalentul a 640 de euro, costă cele mai ieftine bilete la această ediție de Ryder Cup

Țigările electronice, interzise. Și dispozitivul folosit la tentativa de asasinat asupra lui Trump

Mai multe obiecte au fost interzise. Printre ele, scaune pliante, țigări electronice, brichete tip lanternă, termosuri metalice sau de plastic dur și umbrele , anunță The Times.

Nu se va putea intra nici cu telemetre, dispozitive care ajută la măsurarea distanțelor pe terenul de golf.

Polițiștii, atenți la ce se întâmplă în jurul terenului de golf Foto: Imago

Au fost interzise, susțin jurnaliștii britanici, care au aflat și motivul interdicției: un asemenea telemetru a folosit și Thomas Matthew Crooks înaintea tentativei de asasinat din 13 iulie 2024.

Tânărul în vârstă de 20 de ani a încercat să-l ucidă pe Trump trăgând asupra sa și rănindu-l în timpul unui discurs ținut la Butler, Pennsylvania, în campania prezidențială. Crooks a fost omorât de echipa de lunetiști a Serviciului Secret.

Ce s-a întâmplat când Trump a apărut la finala US Open

The Times amintește că apariția președintelui american la finala masculină de US Open, pe 7 septembrie, la New York, a provocat amânarea startului meciului cu jumătate de oră tocmai din cauza măsurilor de siguranță mărite la maximum.

Mai mulți spectatori nu au putut pătrunde la începutul jocului pe „Arthur Ashe”, fiind nevoiți să urmărească primele schimburi de mingi pe ecranele montate în afara arenei.

