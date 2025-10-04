Trump, anti-Iran! Președintele SUA,  altă hotărâre-șoc înainte de Mondial. FIFA ar putea adopta o soluție extremă

Donald Trump nu vrea să vadă Iranul în Statele Unite. Prima decizie, legată de tragerea la sorți de la Washington. Ce ar vrea să facă președintele SUA și FIFA la turneul final.

Donald Trump continuă războiul împotriva Iranului, chiar dacă echipa lui Amir Ghalenoei e calificată la Campionatul Mondial, organizat între 11 iunie și 19 iulie 2026 în SUA, Canada și Mexic, cele mai multe meciuri fiind în Statele Unite.

Iran are interdicție de la Trump să participe la tragerea la sorți pentru Mondial

Statul asiatic e trecut pe lista neagră a Americii și președintele de la Casa Albă interzice delegațiile de la Teheran.

Ultima hotărâre a lui Trump: Iran nu poate participa la tragerea la sorți a grupelor turneului final! A primit interzis, potrivit postului spaniol Radio Cope!

Pe 5 decembrie, toți oficialii iranieni vor vedea de acasă ceremonia de la Washington.

Amir Ghalenoei, 61 de ani, e selecționerul Iranului din martie 2023 (al doilea mandat) Foto: Imago

În primul rând, președintele federației (FFIRI), Mehdi Taj, și selecționerul Amir Ghalenoei, dar și alți șapte membri ai conducerii FFIRI.

Forul iranian va face apel la Gianni Infantino, sperând că șeful FIFA, foarte apropiat de Trump, îl va convinge pe acesta să ridice interdicția.

Ce ar vrea Trump. Iran să participe la Mondial fără să intre în SUA

Va pune liderul SUA în pericol echipa lui Ghalenoei la CM 2026? Jucătorii, selecționerul și stafful tehnic vor putea pătrunde pe teritoriul Statelor Unite pentru a participa la competiție.

Mehdi Taremi (dreapta), unul dintre căpitanii Iranului, are 33 de ani, joacă la Olympiacos și e al 3-lea golgeter all-time al naționalei (56 de reușite) Foto: Imago

Vor fi afectați fanii, oficialii federației și jurnaliștii care ar fi vrut să vină la Mondial.

FIFA încă ia în calcul scenariul ca Iran să nu fie nevoit să intre în SUA la CM.

Există o variantă de a juca numai în Mexic și în grupe, și în primele două faze eliminatorii, „16-imi” și optimile de finală.

