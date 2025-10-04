Răzvan Lucescu, 56 de ani, a evitat în ultima clipă ruptura de PAOK în primăvară.

Proprietarul Ivan Savvidis l-ar putea da afară pe antrenor la prima perioadă grea în acest sezon.

E criză acum la Salonic înainte unei serii dificile. Ce caută patronul! Ce se spune în Grecia!

Răzvan Lucescu a supraviețuit la PAOK la sfârșitul primăverii, după cel mai rău sezon al său la Salonic și, mai ales, după un conflict teribil cu patronul Ivan Savvidis.

Ce știa Răzvan Lucescu: relația cu Savvidis e afectată și a pierdut aliatul

Dar antrenorul era conștient că îl așteaptă o misiune extrem de dificilă, pentru că proprietarul îi cere totul în anul în care clubul sărbătorește centenarul, pe 20 aprilie 2026.

Ivan Savvidis, pe „Toumba”, arena fierbinte a lui PAOK Foto: Imago

Mai știa și că relația cu vulcanicul Savvidis nu mai este atât de bună, cum era odată, și pentru că fiii acestuia, George și Nikos, implicați și ei în conducerea alb-negrilor, nu-l mai voiau la echipă.

Din vară se spunea pe „Toumba” că, la primul moment dificil, la prima criză, tehnicianul riscă să fie demis imediat.

Mai ales că nu-l mai avea alături pe principalul său aliat la „vulturi”: vicepreședintele Kyriakos Kyriakos a părăsit PAOK, în iulie, după 26 de ani.

Răzvan, alături de fostul vicepreședinte Kyriakos (stânga) Foto: Imago

Prima criză a sezonului pentru Lucescu la PAOK

Acum este prima perioadă grea pentru Lucescu. Din 14 septembrie, de la 2-1 cu OFI în deplasare, nu a mai învins pe nimeni în toate competițiile.

17 zile au trecut de la ultimul succes al lui Răzvan la PAOK, timp în care a jucat cinci meciuri

17 septembrie, Cupa Greciei (grupe): 1-4 cu Levadiakos (d).

20 septembrie, campionat: 0-0 cu Panetolikos (a).

24 septembrie, Europa League: 0-0 cu Maccabi Tel Aviv (a).

28 septembrie, campionat: 3-3 cu Asteras (d).

2 octombrie, Europa League: 1-3 cu Celta Vigo (d).

Lucescu, despre atmosfera de la PAOK: „Parcă era sfârșitul lumii”

Înaintea eșecului din Spania, Răzvan afirma: „După prima înfrângere, parcă era sfârșitul lumii. Ca și cum am ajuns la finalul sezonului și suntem în zona retrogradării.

Trebuie să avem strategia potrivită, calm. Această situație creează o atmosferă apăsătoare”.

Nu putem controla tot ce se întâmplă afară. Să mergem înainte, să fim mai buni, să depășim presiunea care vine constant. Lucrurile nu funcționează în tensiune. În felul ăsta, vom pierde totul. Avem nevoie de calm. Să depășim reacțiile toxice. Dacă le lăsăm să ne pătrundă, va fi rău pentru noi Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Savvidis caută alt antrenor, dar nu-l are. Lucescu, seria în care nu mai poate greși

După jocul pierdut la Vigo, CEO-ul clubului, Maria Goncharova, a lansat un mesaj pe rețelele de socializare:

„E dur. Dar față în față și umăr la umăr. Continuăm împreună”.

Mesajul directorului general al lui PAOK Foto: Imago

A făcut-o pentru a nu afecta și mai mult atmosfera. Urmează o confruntare-șoc în campionat.

Duminică seară, campioana Olympiacos atacă „Toumba”. Dacă pierde, Lucescu riscă să fie demis.

Nemulțumirea crește la PAOK. La fel, presiunea, după cinci rezultate negative.

Savvidis e cu ochii pe el. Patronul ar căuta deja alt antrenor. Problema e că nu îl are momentan. Nu a găsit un nume important gata să vină acum la Salonic.

Însă Olympiacos nu este unica partidă dificilă. E o serie de trei întâlniri grele:

5 octombrie, campionat: Olympiacos (a).

19 octombrie, campionat: AEK Atena (d).

23 octombrie, Europa League: Lille (d).

28 este locul ocupat de PAOK în Europa League, cu un punct și golaveraj negativ (1-3) după primele două meciuri

Răzvan nu mai are voie să facă pași greșiți în perioada imediat următoare!

