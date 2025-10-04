Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză
Răzvan Lucescu, două titluri de campion și două Cupe ale Greciei cu PAOK, mai are contract până în 2027 la Salonic Foto: Imago
Campionate

Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 12:40
  • Răzvan Lucescu, 56 de ani, a evitat în ultima clipă ruptura de PAOK în primăvară.
  • Proprietarul Ivan Savvidis l-ar putea da afară pe antrenor la prima perioadă grea în acest sezon.
  • E criză acum la Salonic înainte unei serii dificile. Ce caută patronul! Ce se spune în Grecia!

Răzvan Lucescu a supraviețuit la PAOK la sfârșitul primăverii, după cel mai rău sezon al său la Salonic și, mai ales, după un conflict teribil cu patronul Ivan Savvidis.

Concurență pentru FCSB? Louis Munteanu , propus la un club important din Europa: „Ar fi o prostie să nu facă o ofertă!”
Citește și
Concurență pentru FCSB? Louis Munteanu, propus la un club important din Europa: „Ar fi o prostie să nu facă o ofertă!”
Citește mai mult
Concurență pentru FCSB? Louis Munteanu , propus la un club important din Europa: „Ar fi o prostie să nu facă o ofertă!”

Ce știa Răzvan Lucescu: relația cu Savvidis e afectată și a pierdut aliatul

Dar antrenorul era conștient că îl așteaptă o misiune extrem de dificilă, pentru că proprietarul îi cere totul în anul în care clubul sărbătorește centenarul, pe 20 aprilie 2026.

Ivan Savvidis, pe „Toumba”, arena fierbinte a lui PAOK Foto: Imago Ivan Savvidis, pe „Toumba”, arena fierbinte a lui PAOK Foto: Imago
Ivan Savvidis, pe „Toumba”, arena fierbinte a lui PAOK Foto: Imago

Mai știa și că relația cu vulcanicul Savvidis nu mai este atât de bună, cum era odată, și pentru că fiii acestuia, George și Nikos, implicați și ei în conducerea alb-negrilor, nu-l mai voiau la echipă.

Din vară se spunea pe „Toumba” că, la primul moment dificil, la prima criză, tehnicianul riscă să fie demis imediat.

Mai ales că nu-l mai avea alături pe principalul său aliat la „vulturi”: vicepreședintele Kyriakos Kyriakos a părăsit PAOK, în iulie, după 26 de ani.

Răzvan, alături de fostul vicepreședinte Kyriakos (stânga) Foto: Imago Răzvan, alături de fostul vicepreședinte Kyriakos (stânga) Foto: Imago
Răzvan, alături de fostul vicepreședinte Kyriakos (stânga) Foto: Imago

Prima criză a sezonului pentru Lucescu la PAOK

Acum este prima perioadă grea pentru Lucescu. Din 14 septembrie, de la 2-1 cu OFI în deplasare, nu a mai învins pe nimeni în toate competițiile.

17 zile
au trecut de la ultimul succes al lui Răzvan la PAOK, timp în care a jucat cinci meciuri
  • 17 septembrie, Cupa Greciei (grupe): 1-4 cu Levadiakos (d). 
  • 20 septembrie, campionat: 0-0 cu Panetolikos (a). 
  • 24 septembrie, Europa League: 0-0 cu Maccabi Tel Aviv (a). 
  • 28 septembrie, campionat: 3-3 cu Asteras (d). 
  • 2 octombrie, Europa League: 1-3 cu Celta Vigo (d). 

Lucescu, despre atmosfera de la PAOK: „Parcă era sfârșitul lumii”

Înaintea eșecului din Spania, Răzvan afirma: „După prima înfrângere, parcă era sfârșitul lumii. Ca și cum am ajuns la finalul sezonului și suntem în zona retrogradării.

Trebuie să avem strategia potrivită, calm. Această situație creează o atmosferă apăsătoare”.

Nu putem controla tot ce se întâmplă afară. Să mergem înainte, să fim mai buni, să depășim presiunea care vine constant. Lucrurile nu funcționează în tensiune. În felul ăsta, vom pierde totul. Avem nevoie de calm. Să depășim reacțiile toxice. Dacă le lăsăm să ne pătrundă, va fi rău pentru noi Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Savvidis caută alt antrenor, dar nu-l are. Lucescu, seria în care nu mai poate greși

După jocul pierdut la Vigo, CEO-ul clubului, Maria Goncharova, a lansat un mesaj pe rețelele de socializare:

„E dur. Dar față în față și umăr la umăr. Continuăm împreună”.

Mesajul directorului general al lui PAOK Foto: Imago Mesajul directorului general al lui PAOK Foto: Imago
Mesajul directorului general al lui PAOK Foto: Imago

A făcut-o pentru a nu afecta și mai mult atmosfera. Urmează o confruntare-șoc în campionat.

Duminică seară, campioana Olympiacos atacă „Toumba”. Dacă pierde, Lucescu riscă să fie demis.

Nemulțumirea crește la PAOK. La fel, presiunea, după cinci rezultate negative.

Savvidis e cu ochii pe el. Patronul ar căuta deja alt antrenor. Problema e că nu îl are momentan. Nu a găsit un nume important gata să vină acum la Salonic.

Însă Olympiacos nu este unica partidă dificilă. E o serie de trei întâlniri grele:

  • 5 octombrie, campionat: Olympiacos (a). 
  • 19 octombrie, campionat: AEK Atena (d). 
  • 23 octombrie, Europa League: Lille (d). 
28 este locul
ocupat de PAOK în Europa League, cu un punct și golaveraj negativ (1-3) după primele două meciuri

Răzvan nu mai are voie să facă pași greșiți în perioada imediat următoare!

Citește și

Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință  a rotației lui Răzvan”
Stranieri
21:51
Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință a rotației lui Răzvan”
Citește mai mult
Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință  a rotației lui Răzvan”
Teatrul absurdului la PAOK GOLAZO.ro are culisele conflictului Lucescu-Savvidis. De ce nu renunță antrenorul, de ce nu-l demite patronul: „Echilibrul terorii”
Campionate
18:35
Teatrul absurdului la PAOK GOLAZO.ro are culisele conflictului Lucescu-Savvidis. De ce nu renunță antrenorul, de ce nu-l demite patronul: „Echilibrul terorii”
Citește mai mult
Teatrul absurdului la PAOK GOLAZO.ro are culisele conflictului Lucescu-Savvidis. De ce nu renunță antrenorul, de ce nu-l demite patronul: „Echilibrul terorii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
grecia razvan lucescu PAOK Salonic olympiacos ivan savvidis
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share