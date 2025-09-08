O singură dată m-am mai bucurat ca aseară la auzul huiduielilor pe o arenă de tenis.

Atunci, în anii `90, Năstase, Adrian, nu Ilie, a dat buzna pe Central, în turneul Țiriac-Năstase Trophy, în toiul disputării unui punct, slugi preaplecate deschizându-i poarta de acces împotriva tuturor regulilor.

Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul minute în șir.

Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Magaoaia Trump, nu zice nici cârc la toate nemerniciile majestății sale. Trump și-a bătut joc din start de cei 24.000 de spectatori plătitori de bilete deloc ieftine și de planul orar strict al finaliștilor Alcaraz și Sinner, filtrele de securitate instalate de SPP-ul prezidențial întârziind începerea meciului cu peste 45 de minute.

O victorie a Americii asupra ei înseși

Când a apărut prima dată în loja oficială pe marile ecrane, huiduiala a fost uriașă. Pe întreg parcursul finalei, televiziunea nu a mai dat nicio imagine cu marele om. La sfârșit au fost niște tentative, marcate cu boo! (huo!) și mai aprinse.

Donald Trump în timpul intonării imnului național al SUA FOTO Imago

„Ce cauți aici?”, îl întrebau astfel pe prezident iubitorii tenisului. „Aici e un loc curat, un templu al sportului unde se înfruntă în luptă dreaptă, tu nici nu cunoști cuvântul ăsta, doi tineri cinstiți, care nu se urăsc, băi, Trump, dimpotrivă, sunt cei mai buni prieteni dincolo de competiție și cei mai buni jucători din lume!”.

Pentru subsemnatul, finala US Open 2025 va rămâne nu numai un triumf al tenisului, prin jocul până odinioară de neimaginat al lui Carlos și Jannik, dar și o victorie a Americii asupra ei înseși...