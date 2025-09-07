Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei

Finala US Open 2025, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani), a fost întârziată cu 49 de minute din cauza protocolului de securitate.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (79 de ani) a fost huiduit de publicul prezent la Flushing Meadows.

Asociația Americană de Tenis a anunțat că finala turneului US Open la masculin va întârzia timp de 30 de minute, din cauza protocolului de securitate sporit.

Finala US Open, întârziată aproape o oră

Forul american preconiza că ultimul act al turneului de Grand Slam va începe la ora 21:30 (ora României), în loc de ora 21:00.

În cele din urmă, meciul dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz a luat startul la ora 21:49.

Donald Trump, huiduit de public la Flushing Meadows

Președintele Statelor Unite ale Americii a fost prezent la finala de la Flushing Meadows. Donald Trump a fost întâmpinat cu ovații, dar și cu huiduieli din partea publicului prezent la New York.

LOUD BOOS AS TRUMP IS SHOWN ON BIG SCREEN AT U.S. OPENpic.twitter.com/gGXE62C9Vj — NewsWire (@NewsWire_US) September 7, 2025

Reacțiile ostile din partea persoanelor prezente în tribune s-au repetat și în pauza dintre primul și al doilea set al duelului.

Asociația Americană de Tenis a cerut posturilor TV și de radio să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump

Asociația Americană de Tenis a cerut televiziunilor și posturilor de radio să cenzureze reacțiile negative ale publicului la adresa lui Donald Trump.

„În ceea ce privește transmisiunile, președintele va fi prezentat pe World Feed și Ashe Court Feed în timpul ceremoniei imnului național.

Rugăm toate posturile de radio să se abțină de la a prezenta orice întreruperi sau reacții ca răspuns la prezența președintelui, în orice calitate, inclusiv prin intermediul transmisiunilor ENG (Electronic News Gathering).

Apreciem înțelegerea și cooperarea dumneavoastră”, a transmis Asociația de Tenis în respectivul email, potrivit jurnalistului american Ben Rothenberg, care a scris despre e-mail pe site-ul său.

În 2015, Donald Trump a fost prezent la finala US Open. Atunci, primul om în Statele Unite a fost huiduit puternic de către public.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport