SEPSI - FARUL 1-4. Dorinel Munteanu (56 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat foarte nemulțumit de prestația jucătorilor săi din repriza secundă: „A fost o catastrofă, un dezastru”.

Tehnicianul lui Sepsi i-a răspuns lui Denis Haruț (26 de ani), după ce fundașul a spus că echipa „a picat fizic”.

Munteanu a dat de înțeles că ar vrea să renunțe încă din acest moment la anumiți jucători.

Dorinel a fost adus ca un salvator la Sepsi, însă covăsnenii au pierdut primele trei meciuri disputate cu „Neamțul” pe banca tehnică.

SEPSI - FARUL 1-4 . Dorinel Munteanu: „Repriza secundă a fost o catastrofă, un dezastru”

„Concluzii… ce s-a văzut și la televizor. Responsabilitatea e în primul rând a mea. Am făcut o primă repriză bună, am condus cu 1-0. La pauză nu s-a întâmplat nimic deosebit, numai am motivat jucătorii. Am mai rezistat un sfert de oră, până la primirea primului gol și după totul s-a năruit.

Ce semeni, aia culegi și asta am făcut noi astăzi. N-am crezut în puterea noastră de a menține rezultatul de 1-0 sau să mai înscriem. În prima repriză nu ne-au pus niciun fel de probleme, decât prin niște cadouri făcute de noi.

A cere scuze suporterilor care au fost la meci este puțin. A doua repriză a fost o catastrofă, un dezastru ”, a declarat Munteanu la Prima Sport.

Dorinel Munteanu: „ S-au tot căutat probleme de când am venit la Sepsi”

La finalul partidei de la Sfântu Gheorghe, Haruț și-a criticat coechipierii care „nu rezistă sub presiune” și a explicat că „echipa a picat fizic” în repriza secundă.

Declarațiile fundașului l-au deranjat pe Dorinel Munteanu.

„Haruț este un jucător important pentru această echipă, dar eu consider că s-au tot căutat probleme de când am venit la echipă.

Nu s-au căutat problemele care sunt în interior, în vestiar, s-au căutat problemele arătând cu degetul spre alte lucruri, ceea ce este greșit din punctul meu de vedere în situația în care suntem.

Acest club este respectat de toți cei care-l cunosc și ar trebui să dăm mai mult, asta ar trebui să răspundem toți. Inclusiv antrenorii, jucătorii, poate am și eu partea mea de vină, dar să arăți cu degetul în altă parte... Este foarte greu să ieși din situația asta.

Am spus de nenumărate ori, e mult mai dificil decât confortul care a fost acum 2-3 ani la Sepsi”, a mai spus antrenorul covăsnenilor.

Nu vreau să mă uit la clasament, nu-mi vine să cred. Veau să ne trezim, să avem bărbăție și să jucăm fotbal, chiar dacă avem presiune pe noi. Așa e fobtalul. Cine nu poate, să plece acasă. Denis Haruț, fundaș Sepsi

Dorinel Munteanu: „Voi discuta cu Gyenge. Nu putem merge în continuare așa”

Antrenorul a fost deranjat de atitudinea jucătorilor care nu au salutat publicul la finalul partidei. Gyenge este unul dintre cei care l-au supărat pe Munteanu.

„Sper să treacă cât mai repede acest eșec, consider că au fost și lucruri bune în prima repriză, cât ne-au ținut picioarele, puterile, am controlat jocul, am avut inițiativă, puteam să mai marcăm și alte goluri. Dar este vorba de atitudine, de comportament.

E târziu, deja sunt antrenorul echipei, în trei etape n-am câștigat niciun meci, mai sunt cinci etape și trebuie să facem tot posibil ca această echipă să se salveze.

La cald nu spun nimic (n.r. - portarul Gyenge a plâns la finalul partidei), voi avea o discuție cu el mâine. Nu putem merge în continuare așa, e lipsă de atitudine. E ușor să dai vina pe coleg sau pe adversari, suporteri. Faptul că au plecat și nu au venit să salute suporterii, pe mine mă deranjează foarte tare acest lucru.

Am apreciat dezamăgirea lor (n.r. - unii dintre jucători au vorbit cu spectatorii, printre care și Sota Mino) și puterea lor de a mai vorbi. După o asemenea repriză, trebuie să te duci acasă și să nu mai ieși pe stradă.

Dar sunt conducătorul acestei echipe, îmi asum majoritatea lucrurilor care s-au întâmplat, trebuie să mergem în ultimele cinci etape cu jucători care își dau sufletul pentru a scoate această echipă din situația în care este, una foarte dificilă.

Voi avea o discuție internă, toți suntem vinovați la înfrângeri și toți ne bucurăm la victorii, voi găsiți soluția sau cuvintele necesare mâni pentru a discuta cu toți.

Repet, fără a fi o amenințare, cei care vor și sunt obligați să meargă pe calea dreaptă, a salvării, să meargă cu noi. Dacă nu, nu”, a concluzionat Munteanu.

Nu știu dacă obiectivul propus (n.r. calificarea la mai este realizabil, dar cel puțin să evităm retrogradarea sau barajul, asta e principala gândire pentru jucători. Nu spectatorii au jucat în teren, ci noi. Dorinel Munteanu, antrenor Sepsi