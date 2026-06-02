Haos după retrogradare FOTO. Fanii i-au „mitraliat” pe jucătorii lui FC Hermannstadt » Dorinel Munteanu, răspuns incalificabil +12 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Haos după retrogradare FOTO. Fanii i-au „mitraliat” pe jucătorii lui FC Hermannstadt » Dorinel Munteanu, răspuns incalificabil

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 10:18
  • FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0 (5-3 la general). Fanii grupării sibiene și-au pierdut cumpătul după retrogradarea în Liga 2.
  • Antrenorul Dorinel Munteanu (57 de ani) a stat față în față cu suporterii, le-a ascultat nemulțumirile și, ulterior, l-ar fi înjurat pe unul dintre aceștia.
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În urma înfrângerii drastice suferite luni, Hermannstadt se întoarce în divizia secundă după patru sezoane petrecute în Superliga.

Pentru Dorinel Munteanu a fost a patra retrogradare din cariera de antrenor.

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FOTO. Dorinel Munteanu și jucătorii lui FC Hermannstadt, luați la țintă de fani: „V-ați bătut joc de noi!”

La finalul partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, sărbătoarea a început pentru cei de la FC Voluntari, echipă care a revenit în prima divizie după o pauză de două sezoane.

De cealaltă parte, jucătorii celor de la Hermannstadt au fost devastați, iar fanii nu i-au iertat pentru contraperformanța înregistrată.

Fotbaliștii clubului s-au îndreptat către fanii care au făcut deplasarea, dar au fost primiți cu ostilitate. Suporterii i-au luat la rost pe jucători, adresându-le chiar și injurii.

Ne-ați băgat în c****, nesimțiților. Albule, dă, bă tricoul, nenorocitule! Un șut pe poartă, bă?! Nenorociților, să nu mai călcați în Sibiu.

Nu vă e rușine, bă?! V-ați bătut joc de noi! Rușine, rușine să vă fie! Să nu aveți un șut pe poartă?! Ne-ați băgat în B, mercenarilor”, au fost doar o parte dintre cuvintele dure adresate de fani.

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
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Dorinel Munteanu a plecat în primă fază la vestiare, însă tehnicianul s-a întors după câteva momente și a mers și el în fața fanilor.

Suporterii l-au luat la rost și pe antrenor. Acesta i-a ascultat până la capăt și i-a aplaudat. În momentul în care s-a îndepărtat de aceștia, Munteanu s-a întors cu fața spre ei.

Deși pe video e cenzurată partea în care Dorinel Munteanu le răspunde suporterilor echipei, orangesport.ro susține că antrenorul l-ar fi înjurat pe unul dintre aceștia „F***-ţi morții mă-tii de ţigan”.

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
+12 Foto
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Hermannstadt se întoarce în Liga 2 pentru prima dată din 2022 încoace.

Este pentru a doua oară când sibienii pierd barajul pentru menținere/ promovare. Prima dată s-a întâmplat în sezonul 2020 - 2021. Atunci, Hermannstadt era învinsă de CS Mioveni, scor 1-2 la general.

FOTO: Primul penalty obținut de FC Voluntari în meciul cu Hermannstadt

Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport .jpeg
Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul obținut de Mihai Roman în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captură ecran Prima Sport .jpeg
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