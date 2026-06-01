Campionii retrogradărilor Dorinel Munteanu și 6 jucători de la Hermannstadt, contraperformanțe incredibile

Dorinel Munteanu (57 de ani) a bifat a patra retrogradare din cariera de antrenor.

Hermannstadt a pierdut barajul de menținere/promovare în Superliga în fața celor de la FC Voluntari, scor 3-5 la general.

Tehnicianul nu este singurul nume de la Hermannstadt care apare într-o statistică negativă, mai mulți jucători din lot având deja mai multe retrogradări în carieră.

Dorinel Munteanu a ajuns la a patra retrogradare din carieră

Deși Dorinel Munteanu se numără printre antrenorii care au reușit să câștige titlul în Liga 1, cu Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, acesta a ajuns și la o contraperformanță.

Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:

FC Argeș, în 2007

Concordia Chiajna, în 2019

Sepsi, în 2025

Hermannstadt, în 2026

Dragoș Albu a ajuns la al treilea sezon consecutiv încheiat cu retrogradare, după FCU Craiova în 2024, Gloria Buzău în 2025 și Hermannstadt în 2026.

Sergiu Buș a bifat, la rândul său, a patra retrogradare din carieră, după cele cu FCM Târgu Mureș, Corona Brașov, Chindia Târgoviște și Hermannstadt.

Tot la patru retrogradări a ajuns și portarul David Lazar, după experiențele cu Pandurii, Astra, Gloria Buzău și Hermannstadt.

14 a fost locul ocupat de Hermannstadt în play-out, cu 25 de puncte. Dorinel Munteanu, care a preluat echipa în etapa #20 din sezonul regulat, a adunat 23 de meciuri pe banca sibienilor, cu 7 victorii, 6 remize și 10 înfrângeri

Eduard Florescu și Christ Afalna au bifat și ei o contraperformanță rară: au retrogradat cu două echipe în același sezon, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

În aceeași situație se află și Florin Purece, care a trecut prin retrogradări cu Unirea Slobozia și Metaloglobus.

