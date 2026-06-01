Campionii retrogradărilor Dorinel Munteanu și 6 jucători de la Hermannstadt, contraperformanțe incredibile

- Dorinel Munteanu (57 de ani) a bifat a patra retrogradare din cariera de antrenor.
- Hermannstadt a pierdut barajul de menținere/promovare în Superliga în fața celor de la FC Voluntari, scor 3-5 la general.
Tehnicianul nu este singurul nume de la Hermannstadt care apare într-o statistică negativă, mai mulți jucători din lot având deja mai multe retrogradări în carieră.
Dorinel Munteanu a ajuns la a patra retrogradare din carieră
Deși Dorinel Munteanu se numără printre antrenorii care au reușit să câștige titlul în Liga 1, cu Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, acesta a ajuns și la o contraperformanță.
Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:
- FC Argeș, în 2007
- Concordia Chiajna, în 2019
- Sepsi, în 2025
- Hermannstadt, în 2026
Dragoș Albu a ajuns la al treilea sezon consecutiv încheiat cu retrogradare, după FCU Craiova în 2024, Gloria Buzău în 2025 și Hermannstadt în 2026.
Sergiu Buș a bifat, la rândul său, a patra retrogradare din carieră, după cele cu FCM Târgu Mureș, Corona Brașov, Chindia Târgoviște și Hermannstadt.
Tot la patru retrogradări a ajuns și portarul David Lazar, după experiențele cu Pandurii, Astra, Gloria Buzău și Hermannstadt.
Eduard Florescu și Christ Afalna au bifat și ei o contraperformanță rară: au retrogradat cu două echipe în același sezon, Unirea Slobozia și Hermannstadt.
În aceeași situație se află și Florin Purece, care a trecut prin retrogradări cu Unirea Slobozia și Metaloglobus.