„Se desființează” Prevede un viitor crunt pentru FC Hermannstadt, după retrogradarea în Liga 2: „Trebuie să faci alt plan”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu prevede un viitor sumbru pentru FC Hermannstadt, după ce echipa a retrogradat în Liga 2.

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Formația pregătită de Dorinel Munteanu a fost învinsă, luni, de FC Voluntari cu scorul de 0-3 (3-5 la general), în barajul de menținere/promovare în Liga 1.

Sibienii se întorc în divizia secundă după patru sezoane petrecute în Superliga.

Bogdan Cosmescu prevede un viitor crunt pentru Hermannstadt: „Se desființează”

Bogdan Cosmescu consideră că Hermannstadt nu va rezista prea mult în Liga 2. Sibienii rămân fără banii din drepturile TV din primul eșalon, care erau esențiali pentru a scăpa de insolvență.

„ Eu zic că se desfiinţează. De unde să scape de insolvenţă dacă pierde banii ăştia? În primul rând nu mai poţi să respecţi planul ăla, care plan o fi de durează de 5 ani.

Tu ai un plan în care sunt cuprinşi banii din Liga 1 de televizare, deci trebuie să faci alt plan de organizare. După al 5-lea an de insolvenţă.

Bă, dar cât ţine insolvenţa asta? Poţi să stai la nesfârşit? Ăştia sunt de 5 ani în insolvenţă!”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

Hermannstadt se întoarce în Liga 2 pentru prima dată din 2022 încoace.

Este pentru a doua oară când sibienii pierd barajul pentru menținere/ promovare. Prima dată s-a întâmplat în sezonul 2020 - 2021. Atunci, Hermannstadt era învinsă de CS Mioveni, scor 1-2 la general.

FOTO: Primul penalty obținut de FC Voluntari în meciul cu Hermannstadt

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