Românii au „invadat” Nicosia! Suporterii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul Cipru - România » Câte bilete s-au vândut

Suporterii români din Cipru vor lua cu asalt cu stadionul din Nicosia la meciul din această seară.

România va lupta în această seară pentru trei puncte extrem de importante în preliminariile CM 2026.

Cipru - România. Număr uriaș de fani așteptați la Nicosia

După ce în toamna anului trecut suporterii au luat cu asalt stadionul din Larnaca, acum un lucru similar este așteptat și la Nicosia.

Aproximativ 5.000 de fani români sunt așteptați în tribunele micului stadion, iar FRF a venit și cu o serie de precizări pentru aceștia.

„Și la Nicosia, tot ca în România! Diseară, la fel ca și anul trecut, la Larnaca, tricolorii vor avea parte de sprijinul a mii de români în tribune!

Cele mai noi informații de la ședința tehnică din această dimineață:

S-au procesat deja aproape 6.000 de bilete, iar organizatorii estimează 7.000 de spectatori – dintre care cel puțin 5.000 vor fi români!

Din cele 6.000 de bilete, peste 3.500 sunt în sectoarele rezervate românilor.

Fanii români NU au nevoie de Fan Card, dar este obligatoriu să aibă asupra lor un act de identitate.

Accesul pe stadion începe la 19:45 – recomandăm venirea din timp pentru a evita aglomerația.

În spatele peluzei Nord (rezervată României) este disponibilă o parcare cu 2.500 de locuri.

Este interzis accesul cu rucsac mai mare decât o coală A4”

Cipru - România. Lotul final stabilit de Mircea Lucescu

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

