Dosarul Pyro Rapid S-a stabilit când începe procesul pe fond în cazul lui „Bocciu” și Daniel Niculae
Liviu Ungurean și Daniel Niculae (medalion), judecați în „Dosarul Pyro Rapid” (foto: IMAGO/Sport Pictures)
Superliga

Dosarul Pyro Rapid S-a stabilit când începe procesul pe fond în cazul lui „Bocciu” și Daniel Niculae

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 08:00
  • Procesul în care sunt judecați 15 inculpați pentru acuzații legate de introducerea și folosirea materialelor pirotehnice la meciurile Rapidului va începe peste câteva zile, la Tribunalul București.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Dosarul Pyro Rapid” intră în etapa judecății pe fond. Tribunalul București a stabilit pentru miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 12:00, primul termen al procesului în care sunt implicați Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul galeriei giuleștene, și Daniel Niculae, fostul președinte al clubului Rapid.

Rapid, dată în judecată de Borza Motivul din spatele  deciziei jucătorului vândut cu 2,2 milioane de euro
Citește și
Rapid, dată în judecată de Borza Motivul din spatele deciziei jucătorului vândut cu 2,2 milioane de euro
Citește mai mult
Rapid, dată în judecată de Borza Motivul din spatele  deciziei jucătorului vândut cu 2,2 milioane de euro

Când începe procesul „Pyro Rapid”

Primul termen a fost fixat după ce Curtea de Apel București a respins definitiv, pe 7 aprilie 2026, contestațiile formulate de șase dintre inculpați împotriva încheierii prin care Tribunalul București constatase, în decembrie, legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în anchetă.

Dosarul îi vizează pe 15 inculpați, acuzați, în principal, de constituirea unui grup infracțional organizat și de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

În cazul unora dintre ei, rechizitoriul include și acuzații privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la distrugere sau camătă.

De ce sunt acuzați „Bocciu” și Daniel Niculae

Potrivit procurorilor, grupul ar fi acționat în perioada 1 septembrie 2023 - 13 martie 2024, iar activitatea investigată ar fi inclus introducerea și folosirea materialelor pirotehnice pe stadioane, inclusiv la meciurile Rapidului.

Liviu Ungurean este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, complicitate la distrugere și camătă. În cazul său, anchetatorii au descris și împrumuturi acordate cu dobândă, pentru care au calculat câștiguri de sute de mii de euro.

Daniel Niculae, fostul președinte al Rapidului, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice. Acesta a negat acuzațiile, susținând că nu a avut o implicare directă în faptele cercetate.

Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Rechizitoriul din „Dosarul Pyro Rapid”: acuzații detaliate

În rechizitoriul întocmit în „Dosarul Pyro Rapid”, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

„În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

  • În fapt, s-a reținut că în perioada 01.09.2023 – 13.03.2024 pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat mai multe persoane și care avea drept scop săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a) din Legea 126/1995, tulburarea ordinii și liniștii publice (prin violențe asupra bunurilor și distrugerea suprafeței de joc a unui stadion prin aruncarea pe aceasta de articole pirotehnice).
  • În aceeași perioadă, inculpații au deținut și folosit pe mai multe stadioane materiale pirotehnice, respectiv:
  • 34 cutii inscripționate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare (total 102 buc.);
  • 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat „Enigma Fireworks”- Cactus Rain;
  • 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro;
  • 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate „Pyro Boom 2-Flash Banger – petardă luminoasă”, cat. F4 (total 140 buc.);
  • 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR RAJ 2806-F2-001191;
  • 6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace „FDF”;
  • 14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate „Pirotecnica Manna – Torcia Manna”, KL T1 NEC”.

Patru arme și muniție letală, plus cămătărie

„În data de 14.03.2024, un inculpat a fost depistat în flagrant delict deținând fără drept arme și muniție letale, respectiv 4 (patru) arme tip «Shotgun», fără inscripții, și 24 (douăzeci și patru) de cartușe inscripționate «Rottweill», calibru 12, și arme și muniție neletale, respectiv un pistol cu bile din cauciuc, de culoare neagră, inscripționat ,,P99WHALTER”, calibru 10x22T, cu seria F001738 și un încărcător cu 10 cartușe cu bile din cauciuc.

În perioada 2023-13.03.2024, un inculpat a remis cu dobândă sume mari de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, s-a reținut că, în cel puțin 50 de ocazii, a împrumutat sumele de 1.145.850 lei, 30.100 Euro și 60.000 Lire, fiindu-i restituite sumele de 1.450.500 lei, 267.600 Euro și 86.250 Lire. În acest mod, inculpatul a obținut în plus sumele de 304.650 lei, 237.500 Euro și 26.250 Lire”, se mai arată în rechizitoriu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Daniel Niculae rapid proces liviu ungurean bocciu dosarul pyro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:12
„N-am făcut asta în viața mea!” Atacantul lui Csikszereda, după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs: „Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat astăzi!”
„N-am făcut asta în viața mea!” Atacantul lui Csikszereda, după ce a fost  eliminat de Istvan Kovacs: „Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat astăzi!”
21:27
Alcaraz a plătit scump! A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Alcaraz a plătit scump! A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
20:04
Istvan Kovacs, în prim-plan FOTO. A anulat un penalty și a eliminat doi jucători în doar 12 minute, în Oțelul - Csikszereda
Istvan Kovacs, în prim-plan FOTO. A anulat un penalty și a eliminat doi jucători în doar 12 minute, în Oțelul - Csikszereda
21:00
LIVE Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga
LIVE Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Top stiri
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
15:29
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Pușcaș, la DIICOT  Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Diverse
15:42
Pușcaș, la DIICOT Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Citește mai mult
Pușcaș, la DIICOT  Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Campionate
18:18
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Citește mai mult
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise
B365
05:51
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise
Citește mai mult
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 18 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share