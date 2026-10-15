Dosarul Pyro Rapid S-a stabilit când începe procesul pe fond în cazul lui „Bocciu” și Daniel Niculae

Procesul în care sunt judecați 15 inculpați pentru acuzații legate de introducerea și folosirea materialelor pirotehnice la meciurile Rapidului va începe peste câteva zile, la Tribunalul București.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Dosarul Pyro Rapid” intră în etapa judecății pe fond. Tribunalul București a stabilit pentru miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 12:00, primul termen al procesului în care sunt implicați Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul galeriei giuleștene, și Daniel Niculae, fostul președinte al clubului Rapid.

Când începe procesul „Pyro Rapid”

Primul termen a fost fixat după ce Curtea de Apel București a respins definitiv, pe 7 aprilie 2026, contestațiile formulate de șase dintre inculpați împotriva încheierii prin care Tribunalul București constatase, în decembrie, legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în anchetă.

Dosarul îi vizează pe 15 inculpați, acuzați, în principal, de constituirea unui grup infracțional organizat și de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

În cazul unora dintre ei, rechizitoriul include și acuzații privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la distrugere sau camătă.

De ce sunt acuzați „Bocciu” și Daniel Niculae

Potrivit procurorilor, grupul ar fi acționat în perioada 1 septembrie 2023 - 13 martie 2024, iar activitatea investigată ar fi inclus introducerea și folosirea materialelor pirotehnice pe stadioane, inclusiv la meciurile Rapidului.

Liviu Ungurean este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, complicitate la distrugere și camătă. În cazul său, anchetatorii au descris și împrumuturi acordate cu dobândă, pentru care au calculat câștiguri de sute de mii de euro.

Daniel Niculae, fostul președinte al Rapidului, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice. Acesta a negat acuzațiile, susținând că nu a avut o implicare directă în faptele cercetate.

Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Rechizitoriul din „Dosarul Pyro Rapid”: acuzații detaliate

În rechizitoriul întocmit în „Dosarul Pyro Rapid”, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

„În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

În fapt, s-a reținut că în perioada 01.09.2023 – 13.03.2024 pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat mai multe persoane și care avea drept scop săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a) din Legea 126/1995, tulburarea ordinii și liniștii publice (prin violențe asupra bunurilor și distrugerea suprafeței de joc a unui stadion prin aruncarea pe aceasta de articole pirotehnice).

În aceeași perioadă, inculpații au deținut și folosit pe mai multe stadioane materiale pirotehnice, respectiv:

34 cutii inscripționate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare (total 102 buc.);

1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat „Enigma Fireworks”- Cactus Rain;

31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro;

14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate „Pyro Boom 2-Flash Banger – petardă luminoasă”, cat. F4 (total 140 buc.);

23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR RAJ 2806-F2-001191;

6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace „FDF”;

14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate „Pirotecnica Manna – Torcia Manna”, KL T1 NEC”.

Patru arme și muniție letală, plus cămătărie

„În data de 14.03.2024, un inculpat a fost depistat în flagrant delict deținând fără drept arme și muniție letale, respectiv 4 (patru) arme tip «Shotgun», fără inscripții, și 24 (douăzeci și patru) de cartușe inscripționate «Rottweill», calibru 12, și arme și muniție neletale, respectiv un pistol cu bile din cauciuc, de culoare neagră, inscripționat ,,P99WHALTER”, calibru 10x22T, cu seria F001738 și un încărcător cu 10 cartușe cu bile din cauciuc.

În perioada 2023-13.03.2024, un inculpat a remis cu dobândă sume mari de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, s-a reținut că, în cel puțin 50 de ocazii, a împrumutat sumele de 1.145.850 lei, 30.100 Euro și 60.000 Lire, fiindu-i restituite sumele de 1.450.500 lei, 267.600 Euro și 86.250 Lire. În acest mod, inculpatul a obținut în plus sumele de 304.650 lei, 237.500 Euro și 26.250 Lire”, se mai arată în rechizitoriu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport