Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc

Curtea de Apel București a dat o decizie definitivă în „Dosarul Pyro Rapid”: cei 15 inculpați nu scapă de proces.

Instanța a respins toate contestațiile formulate de liderul galeriei giuleștene, Liviu Ungureanu, și de ceilalți acuzați, inclusiv fostul președinte al clubului, Daniel Niculae.

„Dosarul Pyro Rapid” continuă cu judecata pe fond

Prin această hotărâre, judecătorii au confirmat decizia Tribunalului București privind legalitatea rechizitoriului și au deschis definitiv calea pentru începerea procesului pe fond.

Soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor just.ro: „Încheierea nr. 369/CP - În baza art.425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 347 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiate contestațiile formulate de contestatorii inculpați UNGUREAN GEORGIAN LIVIU, ANDREI CIPRIAN GABRIEL, SANDU ADRIAN, RADU RAZVAN MARIAN, DOBRIN LUCIAN și NICULAE GEORGE DANIEL împotriva încheierii din data de 16 decembrie 2025, pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 44243/3/2024/a1.

În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă contestatorii la plata sumei de 800 lei, fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru intimații inculpați SANDU NICHITA MARIUS LEON, DUMITRESCU ANDREI RĂZVAN, VLAD EMANUEL ALEXANDRU și SARĂU IRINEL FLORIN (în cuantum de 956 lei fiecare) rămân în sarcina statului și se vor avansa din fondurile MJ. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 07.04.2026”.

Hotărârea Curții de Apel vine după ce, pe 16 decembrie 2025, Tribunalul București a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate de procurori, respingând toate cererile și excepțiile invocate de inculpați în camera preliminară.

De ce sunt acuzați cei 15 inculpați

Dosarul vizează un total de 15 inculpați, acuzați în principal de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, inclusiv în formă continuată;

pentru anumite persoane, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la distrugere și camătă.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională ar fi fost legată de introducerea și utilizarea materialelor pirotehnice la meciurile Rapidului, în special în zonele ocupate de galerie.

„Bocciu”, principalul inculpat

Cel mai amplu set de acuzații îl vizează pe Liviu Ungureanu, zis „Bocciu”, cunoscut drept lider al galeriei Rapidului.

Acesta este acuzat pentru:

constituirea unui grup infracțional organizat;

operațiuni ilegale cu articole pirotehnice (12 acte materiale);

complicitate la distrugere (4 acte materiale);

camătă.

Procurorii îl consideră pe Liviu Ungurean coordonatorul activităților legate de pirotehnie. În același dosar, ancheta indică și implicarea sa în acordarea de împrumuturi cu camătă, sumele vehiculate depășind 300.000 de euro.

Daniel Niculae FOTO Sport Pictures

Daniel Niculae, acuzat de complicitate

Printre inculpați se regăsește și Daniel Niculae (43 de ani), fost președinte al Rapidului și, în prezent, oficial la Hermannstadt.

Fostul internațional este acuzat de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

complicitate la operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice (două acte materiale).

Niculae a negat constant acuzațiile pe parcursul anchetei, susținând că nu a avut o implicare directă în faptele investigate.

Rechizitoriul din „Dosarul Pyro” de la Rapid: acuzații detaliate

În rechizitoriul întocmit în Dosarul Pyro, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

„În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

În fapt, s-a reținut că în perioada 01.09.2023 – 13.03.2024 pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat mai multe persoane și care avea drept scop săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a) din Legea 126/1995, tulburarea ordinii și liniștii publice (prin violențe asupra bunurilor și distrugerea suprafeței de joc a unui stadion prin aruncarea pe aceasta de articole pirotehnice).

În aceeași perioadă, inculpații au deținut și folosit pe mai multe stadioane materiale pirotehnice, respectiv:

34 cutii inscripționate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare (total 102 buc.);

1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat „Enigma Fireworks”- Cactus Rain;

31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro;

14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate „Pyro Boom 2-Flash Banger – petardă luminoasă”, cat. F4 (total 140 buc.);

23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR RAJ 2806-F2-001191;

6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace „FDF”;

14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate „Pirotecnica Manna – Torcia Manna”, KL T1 NEC”.

Patru arme și muniție letală, plus cămătărie

„În data de 14.03.2024, un inculpat a fost depistat în flagrant delict deținând fără drept arme și muniție letale, respectiv 4 (patru) arme tip «Shotgun», fără inscripții, și 24 (douăzeci și patru) de cartușe inscripționate «Rottweill», calibru 12, și arme și muniție neletale, respectiv un pistol cu bile din cauciuc, de culoare neagră, inscripționat ,,P99WHALTER”, calibru 10x22T, cu seria F001738 și un încărcător cu 10 cartușe cu bile din cauciuc.

În perioada 2023-13.03.2024, un inculpat a remis cu dobândă sume mari de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, s-a reținut că, în cel puțin 50 de ocazii, a împrumutat sumele de 1.145.850 lei, 30.100 Euro și 60.000 Lire, fiindu-i restituite sumele de 1.450.500 lei, 267.600 Euro și 86.250 Lire. În acest mod, inculpatul a obținut în plus sumele de 304.650 lei, 237.500 Euro și 26.250 Lire”.

