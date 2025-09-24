Dragoș Nedelcu (28 de ani), fost jucător la FCSB și la Farul, a vorbit despre motivul pentru care a ales să semneze cu CSA Steaua.

Mijlocașul și-a făcut debutul pentru steliști în meciul pierdut împotriva celor de la Chindia Târgoviște, scor 0-3, în etapa #7 din Liga 2.

Mijlocașul a fost introdus în minutul 59, când Steaua era deja condusă cu 3-0, prin reușitele lui Alexandru Albu, Stiven Plaza și Daniel Florea.

Dragoș Nedelcu a explicat de ce ales să semneze cu CSA Steaua

Întrebat de ce a decis să meargă la o echipă din eșalonul secund deși are peste 150 de meciuri în Liga 1, Nedelcu a spus:

Am avut o perioadă lungă în care nu am avut meciuri, a fost o perioadă grea, în care foarte puțini au fost lângă mine. Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu. Nu vreau să detaliez, dar adevărul va ieși la suprafață la un moment dat Dragoș Nedelcu, la Digi Sport

Nedelcu s-a accidentat în timpul meciului pierdut de Farul, pe 21 octombrie 2024, cu Rapid (0-5).

De atunci, nu a mai evoluat în niciun meci, deoarece a fost supus unei a doua intervenții chirurgicale la genunchi.

Apoi, a explicat de ce a ales să se transfere la Steaua, echipă fără drept de promovare în Superliga, deși a avut oferte din Liga 1:

„Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simțit din partea lui Dani (n.r. - Daniel Oprița, antrenorul Stelei) o dorință foarte mare să vin să lucrez alături de el și acesta a fost primul lucru care m-a făcut să iau această decizie.

Chiar dacă este o echipă de Liga 2, condițiile sunt superioare multor echipe din Liga 1 și acesta a fost un factor primordial.

M-am gândit la cea mai bună alegere pentru mine, iar alegerea cea mai bună a fost să vin aici”.

2 titluri de campion a cucerit Nedelcu, ambele sub conducerea lui Gheorghe Hagi: primul în sezonul 2016-2017, cu Viitorul Constanța (actuala Farul), și al doilea în sezonul 2022-2023, cu Farul. În plus, a câștigat Cupa României cu FCSB, în sezonul 2019-2020

Dragoș Nedelcu, despre trecutul la FCSB: „Nu ar trebui să fie o etichetă”

În 2017, FCSB, club cu care CSA Steaua se află în conflict identitar, l-a cumpărat pe Dragoș Nedelcu pentru aproximativ 2 milioane de euro.

La FCSB, Nedelcu a jucat 79 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Întrebat despre cum l-au primit suporterii Stelei, mijlocașul a declarat:

Suporterii m-au primit foarte bine. Nu cred că asta ar trebui să fie o etichetă, pentru că suntem fotbaliști profesioniști și trebuie să fim judecați pentru ceea ce facem pe teren, nu pentru trecutul nostru Dragoș Nedelcu

