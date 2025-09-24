„Diferit de Inzaghi”   Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu:  ce l-a impresionat +11 foto
Cristi Chivu și Francesco Acerbi. Foto: IMAGO
Campionate

„Diferit de Inzaghi" Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu: ce l-a impresionat

George Neagu
Publicat: 24.09.2025, ora 11:38
Actualizat: 24.09.2025, ora 11:49
  • Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul lui Inter, l-a lăudat pe Cristi Chivu (44 de ani), cel care l-a înlocuit vara aceasta pe banca „nerazzurrilor” pe Simone Inzaghi (49 de ani).

Cristi Chivu vine după victoria de la debutul din Liga Campionilor din postura de antrenor. Inter a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-0.

După acel meci, echipa lui Chivu a mai câștigat și meciul cu Sassuolo, de duminică, cu scorul de 2-1, în etapa 4 din Serie A.

Francesco Acerbi, laude la adresa lui Chivu: „Are foarte multe cunoștințe”

Fundașul lui Inter are încredere în Cristi Chivu și este de părere că acesta face o treabă foarte bună pe banca echipei.

Chivu are foarte multe cunoștințe, e diferit de Inzaghi. Este foarte bun, ne face să ne simțim bine.

A fost primul lui an în Serie A (n.r. - ca antrenor la Parma), dar se vede că a jucat fotbal, că știe cum ar trebui să fie un vestiar de învingători.

Este deja pregătit pentru asta și înțelege fotbalul, suntem foarte fericiți să-l avem alături de noi”, a declarat Francesco Acerbi, conform fcinter1908.it.

Francesco Acerbi este unul dintre jucătorii de bază din apărarea lui Inter. Chivu l-a titularizat în fiecare meci de campionat până acum și a jucat toate cele 90 de minute, cu o singură excepție.

Singura partidă pe care nu a încheiat-o pe teren a fost cea cu Udinese din etapa 2, pierdută de „nerazzurri” cu scorul de 1-2. Acerbi a fost înlocuit în acel meci în minutul 83.

126 de meciuri
a bifat Francesco Acerbi în tricoul lui Inter până acum
Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO

Fabio Capello, critică la adresa lui Cristi Chivu

Pe de altă parte, marele antrenor Fabio Capello consideră că românul nu a făcut schimbări majore față de perioada în care antrenor la Inter era Simone Inzaghi.

Deocamdată, putem spune că vedem Interul lui Inzaghi cu Chivu pe bancă. Joacă instinctiv, dar este foarte structurat (n.r.- sistemul de joc).

Le lipsește puțină creativitate. În față, nu e nimeni capabil să intre în duel cu adversarii. O veche problemă din trecut.

Unii jucători de la Inter, precum Barella, Dumfries, Dimarco sau Calhanoglu, sunt încă sub ritmul maxim. Când vor reveni la 100%, Inter poate deveni echipa care a fost dintotdeauna”, a declarat Fabio Capello, potrivit sempreinter.com.

L-am avut la Roma și îl cunosc bine. Era un fundaș central elegant, alert și inteligent. Un lider înnăscut, vorbea puțin, dar toată lumea îl asculta. Acum trebuie să introducă treptat ceva nou pentru a se diferenția de abordarea anterioară Fabio Capello, despre Cristi Chivu

Giuseppe Marotta cere răbdare pentru Cristi Chivu: „Este natural să existe niște dificultăți”

Președintele celor de la Inter are încredere în Cristi Chivu și este de părere că românul mai are nevoie de timp pentru a se impune.

„A fost abia la a patra etapă de meci și am jucat deja unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului în deplasare (n.r. - înfrângerea cu Juventus, scor 3-4), așa că trebuie să avem răbdare.

A avut loc o schimbare de antrenor, este normal să întâmpinăm unele dificultăți, dar trebuie să rămânem foarte calmi. Suntem convinși că valorile echipei și ale antrenorului vor fi suficiente pentru a ne readuce acolo unde ne dorim să fim.

Suntem foarte încântați că am pus în valoare două talente din academia noastră: Cristian Chivu, care a antrenat timp de șase sezoane și a obținut succese semnificative la Primavera, și Francesco Pio Esposito. Este un lucru care ne face mândri, trebuie să avem curajul să lansăm tineri.

Este important să le oferim tinerilor jucători un start bun. În ultimii ani, chiar și cluburile mari au adoptat această politică, acești tineri reprezintă viitorul cluburilor, dar și al echipei naționale”, a spus Marotta, citat de internazionale.fr.

Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter în această vară, după ce Simone Inzaghi a părăsit echipa și a semnat cu Al Hilal.

Înfrângerea suferită de Inter în finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG, a stat la baza plecării antrenorului italian.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
