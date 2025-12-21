„Se chinuie de ani de zile” Marcel Pușcaș, nemilos cu Rapid, Dinamo și Craiova: „Capotează”

Marcel Pușcaș (65 de ani) a comentat lupta din Liga 1 pentru titlul de campioană.

Fostul jucător de la Steaua crede că actualele formații din vârf, Rapid, Dinamo și U Craiova, nu gestionează bine meciurile importante și astfel ajung să nu-și atingă niciodată obiectivul.

Toate cele trei echipe de tradiție aduse în discuție de Marcel Pușcaș nu au mai câștigat titlul în Liga 1 de foarte mulți ani, Dinamo fiind ultima dintre ele care a ridicat trofeul, în 2007.

Marcel Pușcaș: „Rapid, Dinamo și Craiova se chinuie de ani de zile”

Deși Rapid încă este lider în clasament, iar Dinamo și Craiova se află imediat în spatele giuleștenilor, Marcel Pușcaș crede că gestionarea greșită a meciurilor importante, precum cel pierdut cu Oțelul în Giulești, scor 0-2, le poate dăuna elevilor lui Costel Gâlcă în lupta la titlu.

„Rapidul, Dinamo și Craiova se chinuie de ani de zile, luăm campionatul, luăm campionatul. Acesta e obiectivul pe care îl declară, dar capotează. Petrila e singurul jucător de la Rapid care joacă bine la meciurile cu miză. Petrila are 3 titluri.

Campionatul cred că e deschis. Revin la Rapid. Îmi pare foarte rău pentru ei. Să pierzi cu CFR, să pierzi cu Oțelul acasă când trebuie să câștigi. Cum să câștigi titlul?”, a spus Marcel Pușcaș, potrivit digisport.ro.

Când au câștigat cele trei formații titlul pentru ultima dată:

Dinamo - 2007, antrenor Mircea Rednic

Rapid - 2003, antrenor Mircea Rednic

Universitatea Craiova - 1991, antrenor Sorin Cârțu

