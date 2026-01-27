Bunicii și mătușa lui Dro au fost uciși  Masacrul care a traumatizat familia noului „diamant” de la PSG » Autorii: doi polițiști!

Familia lui Dro Fernandez, jucătorul de doar 18 ani care a fost transferat de PSG de la FC Barcelona, a fost marcată de o tragedie șocantă.

Mai mulți membri ai familiei fotbalistului au fost uciși într-o tentativă de jaf.

Dro s-a născut pe 12 ianuarie 2008, însă cu 16 ani înainte de acest moment familia sa a trecut prin momente cumplite, după ce bunicii și mătușa sa au fost masacrați de doi polițiști.

Drama prin care a trecut familia lui Dro Fernandez

Pe 31 ianuarie 1992, un masacru s-a produs în Nigran, orașul spaniol în care s-a născut și a copilărit Dro. Doi ofițeri de poliție au ucis nu mai puțin de patru persoane.

Cei doi ucigași, Manuel Lorenzo și Jesus Vela, au fost arestați pe 1 februarie 1994, fiind acuzați de uciderea omului de afaceri David Fernandez, bunicul lui Dro, a soției sale, Pilar Sanroman, dar și a fiicei acestora, Marta. Cea de-a patra victimă a fost menajera familiei, Ana Isabel Costas.

Conform marca.com, cei doi polițiști au intrat în locuința acestora pentru a încerca să-i jefuiască. În atacul sângeros, bunicii lui Dro, dar și mătușa sa au fost uciși. Doi dintre fiii lui David Fernandez au reușit să scape cu viață, unul dintre aceștia fiind chiar tatăl fotbalistului.

Bunicul lui Dro, David Fernandez, a fost pentru o perioadă vicepreședintele clubului Celta Vigo.

Ce s-a întâmplat cu cei doi criminali

În 1996, Tribunalul Provincial din Pontevedra i-a condamnat pe cei doi ofițeri de poliție la 212 ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de șase capete de acuzare, printre care crimă, jaf armat, dar și tentativă de omor.

La 5 ani de la nașterea lui Dro, în 2013, secția a treia a Tribunalului Provincial din Pontevedra, a decis eliberarea celor doi foști polițiști încarcerați pentru crima din Nigran.

