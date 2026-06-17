Campioana Mondială a arătat excelent, cu un Messi irezistibil, într-un meci jucat într-o atmosferă fantastică

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Argentina-Algeria a avut loc la Kansas City, dar la ce a fost în tribune ai fi zis că s-a jucat la Buenos Aires, pe La Bombonera. Fabuloasă atmosfera. Cu un asemenea public și dacă joci prost, practic trebuie să joci bine.

Energia primită din tribune se vede în jocul sud-americanilor. Argentina e agresivă, iar sistemul 4-4-2 pe care îl propune are la mijloc niște jucători care sunt precum husky siberieni, câinii care trag săniile pe zăpadă și care nu obosesc niciodată.

Messi a fost de top

Cu De Paul, MacAllister, Enzo Fermandez și Almada, acoperind totul la mijloc, Argentina îi oferă lui Messi ceea ce avea și la Barcelona: degrevarea de faza defensivă și posibilitatea de a fi proaspăt când are mingea. Exact cum s-a întâmplat și la golul din startul meciului. E drept, portarul Algeriei ar fi putut face mai mult, deși șutul a fost bun. Messi încă poate, nu a părut nici un moment că se apropie de finalul carierei.

Nu aș fi crezut că după 3 ani în SUA poate fi la un nivel atât de bun. A fost de top în acest meci. Până și Infantino a renunțat la statutul său neutru, de șef FIFA, și a început să-l aplaude pe argentinian după o fază spectaculoasă în repriza a doua.

Leo Messi FOTO Imago

Totuși, golul 2 e, de fapt, o mare eroare a lui Luca Zidane, goalkeeper-ul nord africanilor, dar prestația lui Messi, per total, încântătoare, cu o finalizare la golul 3 care a adus aminte că a fost și continuă să fie practic Dumnezeul fotbalului. Ce încântare și binecuvântare pentru noi, cei care iubim fotbalul, că am fost și încă suntem contemporani cu acest genial jucător.

Argentina, spre deosebire de 2022, începe bine Mondialul. Prestație solidă, echipă vie, plină de adrenalină, împinsă de la spate de niște spectatori care au trăit meciul ca pe o finală, nu ca pe un meci de grupe.

Și ca noaptea strălucitoare a Argentinei să fie completă trebuie remarcate și tricourile în care a jucat. De departe sunt cele mai frumoase de la acest turneu final.