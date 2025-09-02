Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns +11 foto
Dwayne Johnson (foto: captură x)
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns

alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 11:24
  • Dwayne Johnson (53 de ani), mai cunoscut ca „The Rock”, a surprins cu apariția sa la Festivalul de Film de la Veneția. Pentru rolul din „The Smashing Machine”, americanul a trecut printr-o transformare fizică impresionantă.
  • Actorul a pierdut în greutate (cca 27 kg) pentru a-l interpreta pe luptătorul MMA Mark Kerr, într-un film biografic regizat de Benny Safdie.

Johnson a impresionat prin interpretarea din filmul „The Smashing Machine”.

Nu este clar cât de mult a slăbit „The Rock” pentru acest rol. Există rapoarte care spun că a pierdut aproximativ 27 kg. De la 136 kg a ajuns la cca 113 kg, relatează themirror.com.

„The Smashing Machine” prezintă drumul lui Mark către celebritate și decăderea sa din cauza dependenței de opioide.

Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (captură x)
Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (captură x)

Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (foto: Instagram) Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (foto: Instagram) Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (captură x) Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (captură x) Dwayne Johnson, transformare pentru rolul din The Smashing Machine (captură x)
Actorul a declarat pentru Variety că a fost atras de „The Smashing Machine” deoarece Safdie este o persoană care „continuă să depășească limitele când vine vorba de povești crude și reale, personaje autentice, dar uneori inconfortabile și captivante”.

Sunt într-un moment al carierei mele în care vreau să mă depășesc în moduri în care nu m-am depășit în trecut. Vreau să fac filme care contează, care explorează umanitatea și explorează lupta și durerea. Dwayne Johnson

Cea de-a 82-a ediție a festivalului de la Veneția a fost plină de vedete. Printre ele: George Clooney, Julia Roberts, Emma Stone sau Emily Blunt, colega de platou a lui Dwayne Johnson în „The Smashing Machine”.

Emily Blunt joacă rolul soției de atunci a lui Kerr, Dawn Staples, iar Ryan Bader, Bas Rutten și Oleksandr Usyk apar în roluri secundare.

Standing ovation de 15 minute pentru „The Smashing Machine”. „The Rock” Dwayne Johnson a plâns

„The Smashing Machine” a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Actorul în vârstă de 53 de ani a plâns, vizibil emoționat, în timp ce publicul a erupt în ovații în picioare, timp de 15 minute, cea mai lungă de la această ediție a festivalului.

Deși „The Smahing Machine” nu va fi lansat în America decât peste câteva săptămâni, filmul este deja un succes răsunător în rândul criticilor care l-au vizionat în Italia.

Filmul a fost nominalizat la Leul de Aur.

dwayne johnson the rock festivalul de film de la venetia the smashing machine
