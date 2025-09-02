Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns

Dwayne Johnson (53 de ani), mai cunoscut ca „The Rock”, a surprins cu apariția sa la Festivalul de Film de la Veneția. Pentru rolul din „The Smashing Machine”, americanul a trecut printr-o transformare fizică impresionantă.

Actorul a pierdut în greutate (cca 27 kg) pentru a-l interpreta pe luptătorul MMA Mark Kerr, într-un film biografic regizat de Benny Safdie.

Johnson a impresionat prin interpretarea din filmul „The Smashing Machine”.

Nu este clar cât de mult a slăbit „The Rock” pentru acest rol. Există rapoarte care spun că a pierdut aproximativ 27 kg. De la 136 kg a ajuns la cca 113 kg, relatează themirror.com.

„The Smashing Machine” prezintă drumul lui Mark către celebritate și decăderea sa din cauza dependenței de opioide.

Actorul a declarat pentru Variety că a fost atras de „The Smashing Machine” deoarece Safdie este o persoană care „continuă să depășească limitele când vine vorba de povești crude și reale, personaje autentice, dar uneori inconfortabile și captivante”.

Sunt într-un moment al carierei mele în care vreau să mă depășesc în moduri în care nu m-am depășit în trecut. Vreau să fac filme care contează, care explorează umanitatea și explorează lupta și durerea. Dwayne Johnson

Cea de-a 82-a ediție a festivalului de la Veneția a fost plină de vedete. Printre ele: George Clooney, Julia Roberts, Emma Stone sau Emily Blunt, colega de platou a lui Dwayne Johnson în „The Smashing Machine”.

The Rock is currently going viral after losing a lot of muscle👀

Emily Blunt joacă rolul soției de atunci a lui Kerr, Dawn Staples, iar Ryan Bader, Bas Rutten și Oleksandr Usyk apar în roluri secundare.

Standing ovation de 15 minute pentru „The Smashing Machine”. „The Rock” Dwayne Johnson a plâns

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie 'THE SMASHING MACHINE'



Read our review:

„The Smashing Machine” a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Actorul în vârstă de 53 de ani a plâns, vizibil emoționat, în timp ce publicul a erupt în ovații în picioare, timp de 15 minute, cea mai lungă de la această ediție a festivalului.

Deși „The Smahing Machine” nu va fi lansat în America decât peste câteva săptămâni, filmul este deja un succes răsunător în rândul criticilor care l-au vizionat în Italia.

Filmul a fost nominalizat la Leul de Aur.

