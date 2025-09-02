Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii

Robert Moreno (47 de ani) a fost demis de So chi, formație ce se află pe ultimul loc în prima ligă din Rusia.

Robert Moreno a trecut prin momente dificile în ultima perioadă. În urmă cu o săptămână era luat cu ambulanța de la stadion, în timp ce echipa sa, Sochi, pierdea cu 2-4 în fața lui Krasnodar, în Cupa Rusiei.

Nou-promovata a suferit un nou eșec, în acest weekend, 1-2 pe terenul celor de la Spartak Moscova, înfrângere ce i-a fost fatală fostului selecționer al Spaniei.

Boris Rotenberg, președintele clubului rus, și-a motivat decizia spunând că a fost nemulțumit de mentalitatea implementată de Moreno la echipă, în condițiile în care echipa a acumulat un singur punct din 21 în acest sezon.

„Toată lumea a putut vedea că sezonul a fost un eșec, că Robert Moreno nu a putut îndeplini obiectivele stabilite pentru el.

Deși a încercat, e clar că mentalitatea sa spaniolă nu i-a permis. Moreno a abordat jocul ca și cum ar fi avut sub comanda jucători de la Barcelona.

În Rusia, tradiția sportivă este diferită. Antrenorul trebuie să lucreze individual cu jucătorii, care sunt precum copiii lui”, a declarat Rotenberg pentru ziarul Sport-Express, citat de marca.com.

Sochi nu a stat mult pe gânduri și i-a găsit deja un înlocuitor lui Moreno. Este vorba de Igor Osinkin, antrenor cu experiență la nivelul primei ligi din Rusia.

2.000.000 de euro va primi Robert Moreno drept despăgubiri după ce a fost dat afară. Mai avea contract cu Sochi până în 2027. Preluase echipa în decembrie 2023

