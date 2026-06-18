„Ați auzit de harakiri?” PCH, mesaj dur după ce Dinamo le-a sugerat suporterilor cum să protesteze

Peluza Cătălin Hîldan a emis un comunicat dur la adresa conducerii lui Dinamo, după ce clubul i-a îndemnat pe fani la un alt mod de a protesta.

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Tensiunile dintre club și suporteri au apărut după ce aceștia au contestat dur noua siglă propusă și au luat decizia de a nu mai intra pe stadion la meciuri.

În urma unor discuții cu conducerea, Peluza Sud a ales să continue să lipsească de pe stadion, în timp ce PCH a decis să intre la meciuri în minutul 10, exact cum s-a întâmplat la barajul cu FCSB.

Peluza Cătălin Hîldan: „ Asumați-vă esecurile!”

Deși părea că apele se liniștiseră în tabăra „câinilor”, clubul a venit, în urmă cu două zile, cu propunerea ca fanii să protesteze printr-o „grevă japoneză”.

Concret, la orice comandă făcută pentru noile echipamente, fanii pot adăuga gratuit în coșul de cumpărături o banderolă inscripționată cu textul: „Dinamo suntem toți”.

Ideea conducerii pare să-i fi iritat și mai tare pe suporteri, care nu acceptă să le fie impus modul prin care să-și arate nemulțumirea.

„Protestul japonez a început…

…Acum ceva timp chiar, până să apară recomandarea oficială a modului în care putem fi nemulţumiți. Căci, aparent, oamenii care au luptat pentru un Dinamo puternic şi, pentru voi, marketabil, au nevoie de metode de manifestare a nemulțumirii.

Ba chiar am respectat indicațiile voastre înainte ca ele să vină sub formă de instrucţiuni şi am practicat ceea ce japonezii numesc Jigen suto.

Ce este jigen suto (時限スト)? Jigen suto este un termen japonez care înseamnă literalmente «grevă limitată în timp» sau «grevă cu durată determinată».

Cuvântul jigen înseamnă «limită de timp» sau «programat pe o anumită durată», iar suto este abrevierea japoneză pentru «grevă» (de la sutoraiki = strike).

Desigur, nu asta ne-a fost intenția, dar iată-ne ajunşi peste noapte samurai, respectând ordinele împăratului înainte ca acesta să le enunțe.

Poate nu realizați, dar noi am fost aici înaintea voastră şi vom rămâne aici şi după voi. lar dacă voi ați găsit aici un pământ fertil pentru afaceri este pentru că noi l-am păstrat şi l-am udat atunci când alţii încercau să îl pârjolească.

Astfel, lăsați nemulțumirea poporului dinamovist să se manifeste natural, nu dictați voi sentimentele celor ce păstrează viu spiritul acestui club.

În schimb, asumați-vă esecurile şi faceți tot ceea ce ține de voi ca greselile să fie reparate în cel mai scurt timp, nu veniți să dați indicații sentimentale. Apropo, ați auzit de harakiri?”, a scris PCH, pe Instagram.

Harakiri este un ritual japonez sinucigaș, datând din secolul 12, care constă în spintecarea pântecelui; practicat în special de către samurai, în caz de înfrângere, dezonoare sau condamnare la moarte, scrie dexonline.ro.

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