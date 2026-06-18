Decizie finală în privința lui Rădoi  Turcii clarifică situația antrenorului de la Gaziantep

Mirel Rădoi (45 de ani) va continua pe banca lui Gaziantep FK, după mai multe săptămâni în care presa din Turcia a scris despre o posibilă despărțire.

Tehnicianul român este așteptat la Gaziantep pe 7 iulie, iar echipa se va reuni o zi mai târziu pentru startul pregătirilor de vară.

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Rădoi a preluat-o pe Gaziantep în aprilie, după plecarea de la FCSB, și a semnat un contract valabil un an și jumătate cu formația din Super Lig. Situația sa devenise incertă după finalul sezonului.

Gaziantep merge mai departe cu Mirel Rădoi

Startul românului în Turcia a fost unul dificil. Gaziantep a pierdut toate cele patru meciuri disputate cu Rădoi pe bancă, iar presa locală a scris, la începutul lunii iunie, că oficialii clubului ar putea lua în calcul o despărțire.

Rezultatele lui Gaziantep cu Rădoi pe bancă:

0-3 cu Eyupspor

0-2 cu Beșiktaș

1-2 cu Goztepe

1-2 cu Bașakșehir

Presa din Turcia scrie acum că Rădoi nu a întrerupt legătura cu oamenii din club în perioada vacanței, pe care și-o petrece în România.

Antrenorul ar fi discutat constant cu președintele Memik Yilmaz și cu Cemil Cansiz, responsabilul echipei de seniori, pe tema transferurilor și a programului de pregătire.

Gaziantep va începe noul sezon cu un obiectiv clar: stabilizarea echipei și evitarea problemelor în prima parte a sezonului.

În stagiunea precedentă, formația antrenată de Rădoi a terminat pe locul 12 în Super Lig, după un final de campionat tensionat.

Odată cu revenirea antrenorului român în Turcia, conducerea clubului ar urma să accelereze și campania de transferuri.

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