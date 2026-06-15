 Primul transfer în „era Sabău” Farul a adus un  mijlocaș francez + Ce se întâmplă cu Alibec

Mijlocașul francez Eddy Sylvestre (26 de ani) este noul jucător al celor de la Farul Constanța.

Este primul transfer oficializat de „marinari” în această vară.

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Legitimat ultima dată la USL Dunkerque, în liga secundă din Franța, Sylvestre a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.

Eddy Sylvestre este noul jucător al celor de la Farul Constanța

„Farul Constanța a ajuns la un acord cu jucătorul francez cu origini algeriene Eddy Sylvestre Negadi, un mijlocaș ofensiv care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani cu formația noastră.

Născut la 29 august 1999, la Aubagne (cartierul general al Legiunii străine), unde a evoluat la centrul de copii și juniori între 2010-2012, Eddy Sylvestre a fost remarcat de Olympique Marseille, unde și-a continuat perioada de juniorat până în 2016, iar apoi a debutat pentru echipa secundă a clubului din Marsilia. În sezonul 2025/2026 a evoluat pentru USL Dunkerque, în Ligue 2.

În carieră a mai jucat pentru pentru Marseille B, OGC Nice B, Nice, Auxerre, Standard Liege, Pau FC, Grenoble, Dunkerque. Are 153 partide disputate în Ligue 2, dar și 10 meciuri în Ligue 1 în tricoul lui Nice”, a scris Farul Constanța pe site-ul oficial.

250.000 de euro este cota lui Eddy Sylvestre potrivit transfermarkt.ro

Denis Alibec continuă la Farul

Actuala înțelegere a atacantului de 35 de ani cu Farul a expirat la finele sezonului recent încheiat.

Oficialii clubului și-l doresc în continuare pe Alibec și i-au făcut o ofertă de prelungire, informează digisport.ro.

Atacanul pare că nu a stat mult pe gânduri și a acceptat. Farul a reluat pregătirile pentru noul sezon, iar Denis a fost și el printre jucătorii prezenți la viza medicală.

Denis Alibec la viza medicală/ Foto: Facebook @Farul Constanța

„Lot prezent la reunire:

- portari: Alexandru Buzbuchi, Rafael Munteanu (2006) Vlad Răfăilă, David Barbu (2008).

- jucători de câmp: Ionuț Larie, Denis Alibec, David Maftei, Ricardo Căldăraru (2008), Dan Sîrbu, Ștefan Duțu, Rareș Fotin (2007), Joao Vitor, Cristi Ganea, Lucas Pellegrini, Dragoș Rîpeanu (2007), Victor Dican, Eddy Sylvestre, Ianis Podoleanu (2008), Nicolas Popescu, Eduard Radaslavescu, Luca Banu, Ionuț Vînă, Andrei Oancea (2008), Alexandru Telehoi (2009), Darius Tripon (2009), Răzvan Tănasă, Alexandru Goncear (2009), Răzvan Marincean (2009), Alexandru Isfan, Ionuț Cojocaru, Iustin Doicaru (2007), Cristian Sima (2007), Nicolas Constantinescu (2006), David Pătru (2008), Bogdan Țîru, Jakub Vojtus și Steve Furtado.

Lipsesc momentan Andre Seruca (probleme medicale), Gustavo Marins (probleme personale, va reveni la 18 iunie) și Narek Grigoryan (învoit până pe 22 iunie după ce a participat la acțiunile lotului național al Armeniei)”, a mai scris sursa citată.

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