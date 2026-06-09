Alibec rămâne în Liga 1? Detalii despre oferta primită de atacant: „Avem limitele noastre bugetare”
Denis Alibec
Superliga

Alibec rămâne în Liga 1? Detalii despre oferta primită de atacant: „Avem limitele noastre bugetare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 15:54
  • Contractul lui Denis Alibec (35 de ani) cu Farul a ajuns la final, iar conducerea constănțenilor i-a făcut deja o ofertă atacantului pentru prelungirea înțelegerii.
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Revenit la Farul în luna ianuarie a acestui an, de la FCSB, Denis Alibec a fost un jucător important al „marinarilor” în lupta pentru evitarea retrogradării.

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Denis Alibec, ofertat de Farul: „Urmează să discutăm”

Farul a reușit să rămână în Liga 1, dar contractul lui Alibec a ajuns la final. Cu toate acestea, atacantul a declarat că își dorește să rămână la echipă.

Zoltan Iasko, directorul sportiv al clubului, a dezvăluit că în perioada următoare va avea loc o discuție cu Denis Alibec privind prelungirea contractului.

„Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa (n.r. - nunta atacantului).

Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție.

Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem.

Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv”, a transmis oficialul Farului, conform digisport.ro.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

Denis Alibec și-a început cariera la Farul Constanța, în 2006. A făcut pasul la echipa mare doi ani mai târziu, acolo unde a evoluat timp de un sezon, înainte de plecarea la Inter Milano.

A mai trecut pe la echipa din Constanța în patru perioade diferite, ultima începând chiar în această iarnă.

În total, Alibec a jucat 126 partide pentru Farul, în care a marcat 41 de goluri și a oferit 28 de pase decisive.

Știu că suporterii sunt supărați pe mine că am plecat la Steaua (n.r. FCSB), dar să nu uite ce am făcut pentru club, mi-am dat viața mereu aici, am câștigat primul campionat din istoria Farului. Sper ca pe viitor să înțeleagă lucrul acesta. Anul trecut am decis că nu mai pot să rămân, așa că trebuie să înțeleagă și ei, asta e viața unui fotbalist, nu avem noi un derby cu Steaua (n.r. FCSB). Sufletul meu a fost mereu aici. Și conducerea trebuie să înțeleagă că vreau să rămân, ca să facem lucruri mari, cum am demonstrat că putem să facem. Denis Alibec, după ce Farul a câștigat barajul cu Chindia

Ioan Ovidiu Sabău, despre Denis Alibec: „Poate ajuta foarte mult”

Ioan Ovidiu Sabău, noul antrenor al celor de la Farul, a transmis că atacantul poate fi un jucător important dacă este motivat.

„Denis Alibec este un jucător care, dacă e pregătit, poate ajuta foarte mult. Eu am lucrat cu Dan Nistor, despre care se spunea că este mofturos și greu de antrenat. A avut cel mai bun an din cariera lui cu mine antrenor. Nu a fost deloc greu de antrenat. Era primul la antrenament, alerga și cel mai mult.

Cu astfel de oameni nu ai cum să nu te înțelegi. Ești lider la interviuri, în vestiar, dar cel mai mult trebuie să fii lider în teren. Trebuie să fii eficient și să ai o motivație. Contează cât de motivat e fiecare.

Ați văzut și Chipciu, care s-a întors și la națională. Sunt oameni serioși și nu ai ce să le reproșezi. Trebuie și jucătorii de la Farul să mă înțeleagă și pe mine, cum lucrez eu”, a spus Sabău, conform digisport.ro.

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